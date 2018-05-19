親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
哈利梅根大婚
朝鮮半島局勢
美中貿易談判
國際焦點
世界萬象
奇聞不要看
全球財經
美國新聞
轉角國際

直播／哈利王子迎娶梅根馬克爾 英國世紀婚禮看這裡

傘兵秦良丰好強壯1天就消腫 已對痛刺激有反應

哈利王子婚禮 賴索托兒童中心實況轉播

2018-05-19 19:04中央社 翰尼斯堡19日專電

英國哈利王子今天將與美國女星梅根馬克爾（Meghan Markle）步上紅毯。他與非洲國家賴索托的賽索王子所合辦的兒童中心將進行婚禮實況轉播。

哈利王子（Prince Harry）與賽索王子（Prince Seeiso of Lesotho）兩人共同創建慈善機構聖堤貝里（Sentebale），而瑪莫哈多兒童中心（Mamohato Children’s Center）則是機構旗下的一個關懷中心。

英國獨立電視台ITV新聞派出記者歐瑪（Rageh Omaar），將在瑪莫哈多兒童中心進行婚禮實況報導。

2006年兩位王子成立慈善機構聖堤貝里，負責教育和醫療保健項目，幫助極端貧困兒童和愛滋孤兒，瑪莫哈多兒童中心則於2015年正式啟用。

自從聖堤貝里成立後，哈利王子經常訪問賴索托（Lesotho）探望慈善機構的孩童。

聖堤貝里員工姆鳳里（Palesa Mphohle）告訴南非新聞網站「時報即時消息」（Times LIVE）說，與組織創辦人共享婚禮的快樂是很重要的。

她說：「感覺就像一位家人將他心愛的人帶回家，成為我們的一部分。」

哈利王子在2016年於南非的德班（Durban）所舉行的國際愛滋大會上曾表示，賴索托的年輕人啟發他對於預防愛滋病的重要性。

根據聯合國愛滋病毒與愛滋病聯合規畫署（UNAIDS）2016年報告指出，賴索托成人中有25%感染愛滋病，居全球第二，僅次於非洲國家史瓦濟蘭。

英國哈利王子今晚將與美國女星梅根馬克爾締結連理。 （美聯社）
英國哈利王子今晚將與美國女星梅根馬克爾締結連理。 （美聯社）
分享

愛滋病哈利王子婚禮

相關新聞

直播／哈利王子迎娶梅根馬克爾 英國世紀婚禮全球矚目

2018-05-19 19:23

哈利王子受封薩塞克斯公爵 梅根成為公爵夫人

2018-05-19 18:51

哈利梅根世紀婚禮 風格融合傳統與現代

2018-05-19 19:20

英王室婚禮即將登場 狂熱粉絲紮營連夜守候

2018-05-19 19:01

哈利梅根婚禮 有美國風也有黛妃影子

2018-05-19 16:26

麻雀變鳳凰！梅根愛犬差點被安樂死 現搖身變王室成員

2018-05-19 15:04

非典型王室新娘！梅根不需要男人牽 自己走紅毯

2018-05-19 13:36

哈利王子與梅根今大婚 新娘將獨自走一段紅毯

2018-05-19 12:19

英王子迎娶美影星 世紀婚禮全球矚目

2018-05-19 11:37

哈利王子與梅根馬克爾婚禮流程 600位賓客觀禮

2018-05-19 10:27

從遛鳥俠到好男人 哈利對那些人的恨沒變過

2018-05-19 10:00

英國王室大婚前夕 哈利威廉散步見粉絲

2018-05-19 09:01

哈利王子大婚受矚目 英國王室在巴西受歡迎

2018-05-19 08:59

哈利、梅根今走紅毯 準公公查理來牽手

2018-05-18 23:53

展現王室新娘主見 梅根將大膽聲援女性主義

2018-05-18 23:42
看更多

熱門文章

17歲高中生攜炸藥持槍濫射 德州校園10死10傷凶嫌遭逮

2018-05-18 23:06

波音737客機古巴墜毀 111人罹難3人命危

2018-05-19 03:42

德州槍案兇嫌17歲高中生 希臘移民之子在校疑遭霸凌

2018-05-19 04:09

馬來西亞前總理納吉被搜查 財物市值達75億台幣

2018-05-18 20:08

從遛鳥俠到好男人 哈利對那些人的恨沒變過

2018-05-19 10:00

普亭：俄先進核武明年交貨 設計超前外國幾十年

2018-05-19 09:20

哈利王子與梅根今大婚 新娘將獨自走一段紅毯

2018-05-19 12:19

哈利、梅根今走紅毯 準公公查理來牽手

2018-05-18 23:53

中美貿易交換！大陸同意買更多美產品 但未承諾數目

2018-05-19 10:11

影／德州高中校園槍擊10死 17歲兇嫌沒膽自盡投降

2018-05-19 15:24

海角七億這樣花 納吉妻傳有700萬元限量柏金包

2018-05-18 22:31

大馬版海角7億 納吉住處搜出大批名牌包、現金

2018-05-18 23:40

美眾院委員會通過條文 維持對中興制裁

2018-05-18 21:07

台商：印度不是賺快錢之地 是賺大錢之地

2018-05-18 22:37

北韓警告川金會恐告吹 美B-52轟炸機改道

2018-05-19 09:39

川金會在即 川普提名太平洋司令哈里斯出任南韓大使

2018-05-19 09:01

北韓一軍官一平民投誠南韓 兩韓高峰會後首例

2018-05-19 11:37

市場預期 陸恐重組供應鏈

2018-05-19 00:12

哈利梅根婚禮 有美國風也有黛妃影子

2018-05-19 16:26

古巴飛機老舊空難連連 怪罪美實施禁運

2018-05-19 12:03

納吉金屋藏「包」 狡兔三窟仍被逮

2018-05-18 23:51

川普見完劉鶴 陸撤反傾銷調查

2018-05-18 23:38

馬哈地公布大馬內閣名單 不兼任教長

2018-05-18 21:22

英國王室大婚前夕 哈利威廉散步見粉絲

2018-05-19 09:01

展現王室新娘主見 梅根將大膽聲援女性主義

2018-05-18 23:42

麻雀變鳳凰！梅根愛犬差點被安樂死 現搖身變王室成員

2018-05-19 15:04

陸媒發快訊 宣稱中美貿易談判「富有成果」

2018-05-19 10:36

傳陸官方同意增加購買美國商品和服務

2018-05-19 10:31

川金會告吹可能性 北京專家指基本為零

2018-05-19 12:41

這就是美國 可倫拜世代的眼淚何時止

2018-05-19 11:12

貿易談判 川普顧問：中滿足美方多項要求

2018-05-19 10:57

德州高中找到疑似爆裂物 已移出校園

2018-05-19 01:28

美債殖利率突破3%...別慌

2018-05-19 00:00

比爾．蓋茲：川普分不清HIV和HPV差異

2018-05-19 11:01

德州高中爆槍擊10死 凶嫌內向疑曾遭霸凌

2018-05-19 10:47

若想暫緩制裁 美：中興通訊需換管理階層

2018-05-19 12:18

「只殺討厭的人」17歲槍手掃射丟炸彈 德州高中10死

2018-05-19 13:28

加台會號召全球台灣同鄉會員 拒搭加航

2018-05-19 13:36

哈利王子受封薩塞克斯公爵 梅根成為公爵夫人

2018-05-19 18:51

英對抗低薪革命奏效 低薪員工占比降至1982年來最低

2018-05-19 15:16
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top