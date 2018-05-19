哈利王子婚禮 賴索托兒童中心實況轉播

2018-05-19 19:04 中央社 翰尼斯堡19日專電



英國哈利王子今天將與美國女星梅根馬克爾（Meghan Markle）步上紅毯。他與非洲國家賴索托的賽索王子所合辦的兒童中心將進行婚禮實況轉播。

哈利王子（Prince Harry）與賽索王子（Prince Seeiso of Lesotho）兩人共同創建慈善機構聖堤貝里（Sentebale），而瑪莫哈多兒童中心（Mamohato Children’s Center）則是機構旗下的一個關懷中心。

英國獨立電視台ITV新聞派出記者歐瑪（Rageh Omaar），將在瑪莫哈多兒童中心進行婚禮實況報導。

2006年兩位王子成立慈善機構聖堤貝里，負責教育和醫療保健項目，幫助極端貧困兒童和愛滋孤兒，瑪莫哈多兒童中心則於2015年正式啟用。

自從聖堤貝里成立後，哈利王子經常訪問賴索托（Lesotho）探望慈善機構的孩童。

聖堤貝里員工姆鳳里（Palesa Mphohle）告訴南非新聞網站「時報即時消息」（Times LIVE）說，與組織創辦人共享婚禮的快樂是很重要的。

她說：「感覺就像一位家人將他心愛的人帶回家，成為我們的一部分。」

哈利王子在2016年於南非的德班（Durban）所舉行的國際愛滋大會上曾表示，賴索托的年輕人啟發他對於預防愛滋病的重要性。