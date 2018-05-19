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哈利王子受封薩塞克斯公爵 梅根成為公爵夫人

2018-05-19 18:51中央社 倫敦19日綜合外電報導

英國哈利王子今晚將與美國女星梅根馬克爾締結連理。 （美聯社）
英國哈利王子今晚將與美國女星梅根馬克爾締結連理。 （美聯社）
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英國哈利王子今天將與美國女星梅根馬克爾締結連理。就在王室婚禮舉行前數小時，白金漢宮宣布，哈利和梅根將分別受封為薩塞克斯公爵和薩塞克斯公爵夫人。

白金漢宮（Buckingham Palace）發表聲明中表示：「女王今天欣然授予威爾斯哈利王子公爵爵位。哈利王子的頭銜將是薩塞克斯公爵（Duke of Sussex）、鄧巴頓伯爵（Earl of Dumbarton）、基爾基爾男爵（Baron Kilkeel）。」

「哈利王子因而成為薩塞克斯公爵殿下，梅根馬克爾女士婚後將成為薩塞克斯公爵夫人殿下。」

哈利王子白金漢宮梅根馬克爾

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