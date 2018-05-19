親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
棒協改選新時代
NBA
MLB
棒球
綜合
籃球
路跑

拔管黑手是誰？他稱這幫台大人是「法律麥卡錫」

因父親反對放棄打球 辜仲諒入主棒協構築棒球夢

2018-05-19 17:43中央社 台北19日電

辜仲諒雖然因父親反對無法當球員，但靠著買下中職中信兄弟隊、推動業餘棒球，以及入主...
辜仲諒雖然因父親反對無法當球員，但靠著買下中職中信兄弟隊、推動業餘棒球，以及入主棒協，一步步構築自己的棒球夢。 聯合報系資料照
分享

從小熱愛棒球的中國信託慈善基金會董事長辜仲諒，儘管因父親反對而放棄打球，但他靠著買下中職中信兄弟隊、推動業餘棒球，以及入主棒協，一步步構築自己的棒球夢。

因應國民體育法修法，棒協去年通過組織章程修正草案，理事長改由全體會員直選。辜仲諒這次同額競選，在總票數為1641票中，僅需329票就可當選，但他在今天投出的1138票中，拿下1025票，高票當選，成為首位擁有職棒球隊的棒協理事長。

很多人曾以為高爾夫球才是辜仲諒最愛，但他最愛的運動其實是棒球，從小就懷抱棒球夢的他，小學三年級時組了棒球隊，因為身材高大擔任隊長，當時在台北士林區到處找球隊比賽，只要有人介紹、牽線就參加。

「要不是爸爸，我就去打棒球了。」甚至在赴日本求學時，辜仲諒也加入棒球隊，對棒球難以忘情，後來因父親辜濂松反對，才未繼續打球。

辜仲諒曾透露，棒球教會他很多事情，像是棒球重視拚勁、團結的態度，讓他體會到與經營企業的精神一致。

辜仲諒舉例，一支棒球隊，隊員高、矮、胖、瘦、壯都有，就像5根手指頭般，有長有短，但才能握起拳頭，團結起來才有力量，藉此體會到團隊中每個人都有自己存在價值。

儘管辜仲諒後來沒走上棒球路，但他用另外一種方式，實現自己的棒球夢，擁有龐大象迷的兄弟象隊，2013年10月尋求買家，當年底中信集團確定接手買下，關鍵人物就是辜仲諒。

除了經營職棒球隊外，辜仲諒還力挺三級棒球，中信集團舉辦中信盃少棒賽，還贊助黑豹旗青棒賽，認養偏鄉國小棒球隊，並在屏東縣打造中國信託公益園區，提供少棒球員訓練、比賽以及住宿的場所。

儘管旗下已經有中信兄弟職棒隊，但辜仲諒眼光放眼亞洲，強調這些資源的投入不只是為了一支球隊，而是為了台灣棒球環境更好，有一天日本、南韓都想要來交手，進而成立亞洲職棒大聯盟。

在商界打滾多年的辜仲諒還說，台灣需要「一股氣」來帶動經濟，而棒球就是最大的希望，呼籲金融業等企業一起挺職棒。

「再大的困難，棒球要繼續做、繼續打」，辜仲諒用這句話展現他推動棒球的決心，這次參選棒協理事長，在政見中提出成立「國家隊棒球訓練中心」等政見，如今成為首位跨足職棒、業餘棒球的協會理事長，是台灣棒壇最具影響力的人，未來如何擴大推展台灣棒運，備受關注。

棒協中信兄弟

相關新聞

棒球觀察眼／職棒業餘一家親 辜仲諒備受期待

2018-05-19 16:52

棒球／辜仲諒接棒協有大藍圖 追日超韓是目標

2018-05-19 16:20

棒球／彭誠浩棒協時代交棒 歷史地位少不了

2018-05-19 16:54

中職／辜仲諒接棒協 周思齊：與工會距離更近

2018-05-19 17:21

棒球／棒協理監事改選 張泰山當選監事

2018-05-19 16:50

棒球／辜仲諒接掌棒協 趙士強點出三大任務

2018-05-19 16:27

棒球／辜仲諒接棒協與中職合作？ 馮勝賢樂觀其成

2018-05-19 16:25

棒球／辜仲諒獲得9成理事長選票 正式接手棒協

2018-05-19 16:14

影／棒協改選理事長 辜仲諒已超過當選門檻

2018-05-19 15:59

棒球／洪一中不評論棒協改選 中職增隊是當務之急

2018-05-19 12:32

棒球／棒協若交棒辜仲諒 廖正井：非常放心

2018-05-18 16:24

棒球／棒協明天舉行改選 新任理事長31日亮相

2018-05-18 15:47
看更多

熱門文章

NBA／被指偷走厄文 綠衫軍總管：交易很公平

2018-05-19 09:29

韓職／王維中表現亮眼 日職歐力士派人調查

2018-05-19 08:13

NBA／歐洲金童聲勢高 唐西奇還不確定投入選秀

2018-05-19 16:10

韓職／王維中5局好投 拿下本季第4勝

2018-05-18 20:51

NBA／膝傷復出表現有落差 柯瑞成勇士漏洞？

2018-05-18 18:03

NBA／腿傷無礙訓練 保羅為槍擊事件哀悼

2018-05-19 08:54

韓職／王維中5局無失分 教頭：扛起王牌責任

2018-05-19 00:16

50年狀元魔咒破除 太陽從西邊升起？

2018-05-19 07:00

NBA／火箭G3作客勇士 哈登：保持侵略性

2018-05-19 00:28

NBA／暴龍難跨騎士障礙 總裁：首戰若贏將不同

2018-05-19 10:06

韓職／王維中復出 5局無失分勝投候選退場

2018-05-18 19:42

NBA／客場搶聽牌 綠衫軍布朗：拿出主場般的自信

2018-05-19 11:00

MLB／大谷二壘打+楚奧特開轟 天使仍吞4連敗

2018-05-19 13:48

MLB／4月拿美聯最佳 洋基游擊手5月變最差候選

2018-05-19 12:17

中職／兄弟假先發再破功 鄭凱文救援砸鍋吞敗

2018-05-19 00:24

世足／內馬爾領銜華麗鋒線 巴西誓雪恥再捧金盃

2018-05-19 07:00

NBA／交易狀元籤？ 太陽總管：持開放態度

2018-05-19 17:30

MLB／大谷開轟無用 自責沒早點打出來

2018-05-19 00:27

日職／陽岱鋼傷癒敲4安 三軍首戰雙響灌3打點

2018-05-19 14:08

MLB／光芒也玩假先發 推後援投手羅莫登板

2018-05-19 07:20

棒球／辜仲諒獲得9成理事長選票 正式接手棒協

2018-05-19 16:14

中職／獅隊牛棚成罩門 教練團要找良藥

2018-05-18 18:15

羅馬名人賽／三盤力退錦織圭 小約4強碰納達爾

2018-05-19 08:15

棒球／洪一中不評論棒協改選 中職增隊是當務之急

2018-05-19 12:32

田徑／近兩年首位5米 許德敬釜山撐竿跳摘金

2018-05-18 18:15

台灣隊正名 中華奧會：國際奧會不會核准

2018-05-19 16:50

MLB／曾指控太空人作弊 包爾捐錢遞橄欖枝

2018-05-19 08:42

中職／朱育賢9上致勝安 猿苦戰4小時收5連勝

2018-05-18 22:53

田徑／許家班傳人亮眼 許德敬南韓跳過5公尺

2018-05-18 23:15

MLB／50萬轉推的約定 大都會兌女高中生心願

2018-05-19 09:39

中職／朱俊祥歸隊 隊友虧：剩下的都給你投

2018-05-18 18:53

中職／羅里奇連9場優質先發 獅對悍將10連勝

2018-05-19 00:20

羅馬名人賽／大意丟掉首盤 蠻牛嚇出冷汗

2018-05-19 00:31

棒球／辜仲諒接棒協有大藍圖 追日超韓是目標

2018-05-19 16:20

中職／稱王勝偉200盜太誇張 王威晨也想跟進

2018-05-18 20:04

MLB／告別假先發 大都會狄葛隆7局飆13K

2018-05-19 11:20

MLB／又見校園槍擊案 太空人教頭怒：我要解答

2018-05-19 12:03

中職／羅里奇飆速152公里 直球狀況特別好

2018-05-18 22:55

大谷翔平2018球季投、打紀錄

2018-05-19 14:00

羅馬女網賽／莎娃挺過3小時大戰 4強要碰球后

2018-05-19 10:19
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top