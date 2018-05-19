中職／辜仲諒接棒協 周思齊：與工會距離更近

2018-05-19 17:21 聯合報 記者 聯合報 記者 葉姵妤 ╱即時報導



辜仲諒當選新任棒協理事長，現任球員工會理事長周思齊也大讚。 聯合報系資料照 分享 facebook

中華棒球協會理事長改選結果出爐，中信兄弟隊大老闆辜仲諒正式成為棒協新任理事長，兄弟球員、現任球員工會理事長周思齊大讚「很好啊 」，「他願意承擔這重任，這麼好的老闆哪裡找？」

周思齊月初接任球員工會理事長，未來與棒協的接觸上，將能直接與球隊老闆對談，他說：「前幾任的棒協理事長我們也不認識，會有距離，現在是自己的老闆當選，（距離）很近啊。」

這次棒協理事長改選，中信慈善基金會董事長辜仲諒以個人名義登記，同額競選，而他也以9成的得票率當選，周思齊說：「為什麼是同額競選？就是因為沒有人跳出來接這個重擔，他願意自己跳出來，代表他很有心。」

周思齊也指出：「從愛接棒（少棒暨青少棒資助計畫）、黑豹旗、到中信兄弟，現在他（辜仲諒）的中心目標－棒協理事長也達成了，一條龍嘛，他都完成了，他一直在實現他想為棒球盡一分心力的責任。」

站在工會立場，周思齊也期待辜仲諒接掌棒協後，能朝工會過去提出的四大訴求努力，包括健全團體協約機制、球員打國際賽權益保障落實、善盡社會責任和延續公益活動、強化球員退役照顧機制，周思齊說：「可以完成的話，那就很酷了啊。」

至於兄弟陣中的指標球員「恰恰」彭政閔也對辜董接手棒協表達正面看法，「以他的能力及熱愛棒球的心，應該可以建立起更好的方向和環境。」