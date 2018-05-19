棒球／辜仲諒獲得9成理事長選票 正式接手棒協

2018-05-19 16:14 聯合報 記者 聯合報 記者 婁靖平 ╱即時報導



辜仲諒接手棒協後，要先去幫中華代表隊加油打氣。 聯合報系資料照 分享 facebook

中華棒球協會第12屆理事長選舉開票結束，中國慈善基金會董事長辜仲諒獲得1025票，以9成的得票率，當選新任理事長。

今天理事長選舉共有1138人投票，其中無效票113張，剩餘票數全部投給辜仲諒。

辜仲諒接掌棒協，正式上任後的第一個「任務」，將是去幫今年出征國際賽的各級中華代表隊加油打氣，而棒協原本擬訂的年度事項，也都會按計畫走。

中華成棒培訓隊21日在國訓中心開訓，而已經選出將要參加小馬聯盟、世界少棒聯盟比賽的中華少棒、青少棒、青棒隊，也陸續在各地展開集訓，新任理事長要先去幫他們打氣。

棒協最重要的計畫在明年的亞錦賽、世界12強賽，這兩個比賽已經向世界棒壘球總會申辦獲得核准，將在台中洲際棒球場舉行，若中華隊必須打後年的奧運資格賽，棒協也會爭取承辦權。

亞錦賽明年10月初舉行，排名最優的球隊（扣除日本），可以先拿到2020年3月奧運4搶1資格賽的門票，11月中旬再舉行世界12強賽，產生兩張東京奧運入場券。

以中華隊為例，若亞錦賽排名僅次於日本，便可先獲得資格賽參賽資格，但如果中華隊隨後在12強賽直接拿到東京奧運門票，資格賽的亞洲代表權，就依中華隊之後的名次球隊遞補。

中華棒球協會今天舉行理監事及理事長選舉，選務工作人員彙整選票。記者婁靖平／攝影 分享 facebook