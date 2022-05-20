520週年 蔡英文全面執政下十大熱議話題

這一年來網友記得什麼？

總統蔡英文第二任期滿兩週年，這一年來台灣發生不少事情，包括初期的國際疫苗短缺、疫苗爭議、停電事件頻傳、四大公投、立委罷免案，以及近期的實名制快篩試劑開賣初期，民眾大排長龍搶購導致民怨炸鍋。今天《DailyView網路溫度計》透過《KEYPO大數據關鍵引擎》調查，帶大家來看看蔡政府在過去這一年，網友、民眾討論度最高的前10名事件分別為何。

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No.10 開放福島食品進口

行政院在2022年2月8日宣布開放日本福島核電廠周邊五縣的食品進口台灣，並以「三原則、三配套」為國人食安把關。對此，民進黨表示，此一決定對台日關係、台日未來經貿發展都有正面影響。

蔡政府在反萊豬公投遭否決後，接著宣布福食也解禁，網友們除了針對福食或核食開始討論之外，連帶也會論及到進口萊豬、福食的關聯，網路聲量340,569筆。針對這兩個議題，民進黨打出「國際經貿牌」，把進口萊豬、福島食品議題，拉高到國際經貿層級，喊話唯有開放才能讓台灣走向世界。未來台灣是否能進入CPTPP，也將是選民檢驗政府施政的參考指標之一。

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No.9 酒駕事件

總統府前發言人丁允恭2021年7月在高雄酒駕，酒測值0.23毫克，被依公共危險罪函送偵辦；高雄市2021年12月26日又發生BMW撞上1家4口，媽媽不治悲劇，肇事駕駛酒測值達1.24，而且已有2次酒駕紀錄，酒駕議題引發網友熱議，網路聲量達484,290筆。

對於酒駕事件層出不窮，網友狂轟，立法院三讀修正通過加重酒駕刑罰及行政罰的相關條文，酒駕肇事得併科罰金100萬元至300萬元，酒駕未肇事刑期提高至3年以下，得併科罰金30萬元，10年內兩度酒駕的累犯，可公布姓名、照片和違法事實。

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No.8 大新竹合併

新竹市長林智堅2021年9月提出新竹縣市合併想法，並且得到新竹縣長楊文科的支持，相關民調也有近6成的大新竹鄉親表示支持合併升格。而在今年年初時，民進黨立法院黨團總召柯建銘欲開始推動「竹竹併」升格事宜，提出地方制度法修正草案，卻被外界認為是替林智堅選「大新竹市市長」鋪路，引起討論。事件延燒數天，最後林智堅宣布絕對不會參選2022大新竹市長，而柯建銘也說：「趕上選舉時間已經來不及，但地制法本就該處理。」

針對新竹縣市合併議題，有不少網友表示「本屆合併真的太急」，還有網友發問，「這事情一定要趕上選舉才能做嗎？」網路聲量共有492,584筆。

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No.7 家用快篩試劑實名制開賣

從去年開始，要不要採購快篩試劑，快篩試劑的準確度如何一直都是民眾討論的重點之一，而近期快篩實名制上路後，一開始各地藥局出現排隊人潮，有民眾反映買不到，引起不少討論。對此，疫情中心指揮官陳時中表示，快篩實名制現在每天提供40萬人份販售，相信再過幾輪，壓力會慢慢減輕。另外，有關網上傳出「國內快篩採購較他國貴」，指揮中心澄清，相關指控絕非事實，同時還列出各國快篩試劑價格，如新加坡約111至166元。

此外，鴻海創辦人郭台銘個人所投資的「家用版唾液快篩」，近期已向食藥署申請緊急授權，未來有望投入家用市場。針對家用快篩相關議題，網路聲量達573,977筆。

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No.6 中二立委補選戰

台中市第二選區立委補選，民進黨候選人林靜儀贏國民黨候選人顏寬恒7,840票。其中，林靜儀在偏綠的烏日、霧峰一口氣領先近6千票；而顏寬恒沒守住沙鹿大票倉，還輸了幾百票，至於原本偏藍的龍井、大肚也落後，最後五區全敗。

就有PTT網友以「林靜儀是怎麼贏的？」為題發文表示，「林靜儀連沙鹿都贏，烏日輾過去，顏家會不會很X啊？等於罷免白忙一場，在地幾十年輸空降的，地方組織是不是式微了？」雖然是地方立委選舉，但選戰打到全國高度關注，更有不少藍綠大咖都到台中站台助選，連帶拉抬討論度，網路聲量達627,760筆。

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No.5 防疫、居隔政策滾動式調整

台灣自2021年5月19日至7月26日宣布進入三級警戒，警戒期間執行禁止內用、結婚不宴客等防疫措施，每次宣布延長警戒時間網路都會掀起一陣討論度。雖然後來開始解封，但隨著疫情起伏，指揮中心陸續作出變更，包括入境者7+7、確診者7+7等等防疫新政策，帶動相關話題討論度，網路聲量713,762筆。

許多網友們對於「滾動式」居家檢疫政策，經常更換新名詞、新作法可以理解，但難免也會感覺到「霧煞煞」，包括居家隔離政策從原本僅限1人1室，改成可同戶居家隔離等等。

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No.4 陳柏惟、林昶佐罷免案

「大烏龍」地區的立委罷免案，不僅顏家動員綿密的在地組織，國民黨更是盡全力助攻，綠營更是從上到下大動員，催出五成的投票率，寫下台灣罷免案新高。立委陳柏惟的罷免案以些微票數通過，陳柏惟也成為台灣首位被罷免成功的立委。同一時間，台北市第五選區無黨籍立委林昶佐罷免案，雖然同意罷免票比不同意票多了1萬多票，但卻差了近4千票才達罷免門檻，因此林昶佐驚險守住立委職務，罷免案帶動的網路聲量達1,503,228筆。

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No.3 四大公投

台灣史上首次不綁大選的公投，由民團與國民黨立委發起的反萊豬、重啟核四、珍愛藻礁、公投綁大選等四案全軍覆沒，得票率皆未跨過門檻，「不同意票」全數高於「同意票」，蔡政府大獲全勝。公投前總統蔡英文也多次親上火線說明相關政策，公投結束後，蔡總統也表示，公投結果傳達出一些對政府施政的不同意見，將適當地納入政策評估與規畫，對藻礁保育和食安把關，也絕對不會打折扣。公投讓不少民眾上街倡議，帶動網路聲量達1,944,279筆。

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No.2 全台大小停電事件

高雄興達電廠因為人為操作不當，釀303全台大停電，部分用戶停電時間長達12小時，可說是近年來最嚴重的停電事件。停電除了導致全台549萬戶受影響，也有多地傳出停水災情，亦造成半導體、光電、石化、鋼鐵等產業嚴重受創，估計損失恐高達上百億元。除了303停電事件，接著又陸續發生多起動物誤觸導致停電的事件，例如苗栗有壁虎鑽進號誌箱造成跳電，高雄有鳥類誤觸設備造成大約2,000戶停電，接著又有松鼠誤觸電電線桿造成基隆7,831戶停電。而郭台銘的「台灣缺電」一番話，以及經濟部長王美花賭雞排之說，也在停電事議題上帶出高聲量。同時，還有網友其實也很關注台灣是否缺電？相關議題討論都很熱烈，過去這一年，大小停電事件導致民怨四起，網路討論聲量達2,694,655筆。

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No.1 疫苗風波！採購、缺貨、股價、郭董購買卡關

去年國際疫苗陸續研發量產上市，各國都在搶購，台灣也努力購買，同時開啟了過去這一年時間，一連串的疫苗風波和事件。疫苗開打初期，因數量有限實施「分批、分族群」注射，而爆發所謂的「特權疫苗」或爭取注射殘劑等狀況；後來郭台銘表示有意捐買疫苗，卻衍生出文件遭卡關疑雲。除了疫苗採購數量足不足引發討論之外，國產高端疫苗也是關注焦點，去年6月柯文哲批評「新冠疫情死了逾百人都不見蔡總統，高端跌停就開記者會」，引爆高端疫苗討論度；11月美國公佈，入境前需接種WHO認可的七款疫苗，但高端不在其中，掀起一股「白打、混打」的說法。

本土疫情今年4月又開始升溫，新北、基隆出現兒童確診死亡案例，兒童疫苗問題受到相當大關注。疫情尚未平息，使得疫苗相關討論成為過去這一年來，網友們最關注的話題，網路聲量高達3,653,505筆。

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分析說明：

本研究資料由《KEYPO大數據關鍵引擎》提供，分析時間範圍為2021年05月20日至2022年05月15日，共約1年。

系統觀測上萬個網站頻道，包括各大新聞頻道、社群平台、討論區及部落格等，針對討論『蔡英文』相關文本進行分析，並根據網友就該議題之討論，作為本分析依據。

本文所調查之結果，非參考投票、民調、網路問卷等資料，名次僅代表網路討論聲量大小，不代表網友正負評價。

本篇分析報告使用「KEYPO大數據關鍵引擎」