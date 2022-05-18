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最強金控財務長 最新11大總體經濟情勢預言出爐

蔡英文執政滿6年 民進黨歷數政績

台灣醒報／ 記者呂翔禾╱台北報導

「蔡政府防疫努力下，出口創下歷史新高、連6年調漲基本工資，優化稅制，都讓民眾過得更好！」520蔡總統施政6周年前夕，藍白黃三大在野黨17日紛招開記者會痛批蔡總統防疫政策不明、社福政策跳票；但行政院長蘇貞昌18日表示，政府隨時都有在調整防疫措施；民進黨立委們也紛對政府施政護航。

蔡政府20日將會執政滿6年，國民黨智庫召開記者會，批評蔡總統並未改善青年低薪問題；民眾黨則表示，蔡政府在能源、通膨、疫情、碳排等六大面向都有嚴重疏失；時代力量則批評蔡總統任內說重視育兒與環保，但公托設置進度仍遠遠落後，且環保相關的《礦業法》、《工輔法》修正，也仍未上軌道。

防疫都有適時調整

對此，行政院長蘇貞昌說，指揮中心持續調節防疫、採檢、收治患者、開立藥物的標準流程與規定，以減輕醫護人員負擔、讓高風險族群優先獲得收治為目標。政府隨疫情變化會隨時機動因應，不管是疫苗、檢驗用的快篩劑、治療用的藥品，或是收治病床、防疫旅館等，都會持續整備充足，讓國人放心。

對於這些批評，民進黨立委黃世杰回應指出，政府於疫情期間推出相關的振興和防疫措施，並調漲基本工資、加碼育兒津貼。黃世杰表示，台灣目前正處在逐漸回到正常生活的關鍵時刻，對於國家整體政經情勢的發展，朝野政黨應共同團結合作防疫，協助台灣度過疫情重要關卡。

挺台聲浪創新高

民進黨立委許智傑也說，蔡總統執政第六年，整體成績有水準，與東歐國家增進外交關係、西方挺台聲浪也創下歷史新高，且財政經濟成績斐然、國民所得更超越韓國；不過，包括疫情、房價、邊境檢疫措施等確實都還有努力空間，執政團隊會繼續努力，希望人民可以繼續支持。

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