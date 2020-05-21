蔡啟動政府體制改造 後年修憲複決綁大選

蔡總統在就職演說中，拋出在任期內啟動政府體制改造及修憲程序。她表示，未來四年，除了國家建設的工程，政府體制的優化，也非常重要；立法院即將成立「修憲委員會」，讓攸關政府制度、人民權利的各項憲政體制改革議題，能夠被充分對話、形成共識，而朝野都有共識的十八歲公民權，更應該優先推動。

喊話對岸 不擴大對立分歧

蔡英文及賴清德昨天就任中華民國第十五任總統、副總統。蔡總統在就職演說重申「和平、對等、民主、對話」，不會接受北京當局以「一國兩制」矮化台灣，破壞台海的現狀，「這是我們堅定不移的原則」，「我們也會持續遵循中華民國憲法，與兩岸人民關係條例，來處理兩岸事務，這是我們維持台海和平穩定現狀一貫立場」。

蔡總統也向對岸喊話：「兩岸關係正處於歷史的轉折點，雙方都有責任，謀求長遠相處之道，避免對立與分歧的擴大」。在變局之中，她會堅守原則，並秉持解決問題的開放態度，負起責任，也期盼對岸領導人，能承擔起相對的責任，共同穩定兩岸關係的長遠發展。

黨版修憲 不只18歲公民權

據了解，民進黨立院黨團將成立修憲小組，與府院黨形成修憲共識，提出黨版修憲草案，「不會只處理十八歲公民權的問題」，還將涉及長期以來被廣泛討論的中央政府體制及人權條款等議題。

然而因修憲門檻極高，為確保修憲案能通過，將「修憲綁大選」，預期最快二○二二年九合一選舉可一併複決修憲案。對於外界質疑是否一併啟動變更國號等修憲議題？民進黨內高層表示「不可能」，「蔡總統已說了，會依憲法及兩岸條例來處理兩岸事務」。

組織改造 政院設數位部會

蔡總統昨天還提到，所有憲政機關都要持續改革腳步，行政院組織改造工程將在重新盤點後再次啟動，包括成立一個專責的數位發展部會，還有與時俱進地調整各部會，讓政府的治理能力更貼近國家發展的需要。

蔡總統說，監察院的國家人權委員會今年八月掛牌成立，將是台灣落實「人權立國」理念的里程碑，也是監察院轉型的起點。她也會請九月上任的考試院新團隊，提出完整的改革方案，檢討過去的思維，轉型為稱職的國家人力資源部門，培育現代政府所需的治理人才。

國民法官 四年內一定上路

受疫情影響，今年總統副總統就職典禮分別在總統府及台北賓館舉行，府內宣誓儀式結束後，蔡總統在台北賓館發表就職演說。她花了許多篇幅闡述產業與經濟發展政策，並強調司法改革不會停下腳步，未來四年內，國民法官制度一定要上路，讓人民進入法庭擔任國民法官，成為改革的催化劑。

蔡總統感謝所有參與防疫的人員及人民。她最後說，「兩千三百萬台灣人民，請當我們的導引，請當我們的夥伴，讓我們凝聚智慧與勇氣，一起打造一個更好的國家」。