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觀察站 ／蔡總統、蔡主席二合一 後英時代能搞定群雄？

聯合報 / 本報記者丘采薇
蔡英文總統昨到民進黨中央與前主席卓榮泰交接，第五度擔任民進黨主席。圖／台北市攝影記者聯誼會提供
蔡英文總統昨到民進黨中央與前主席卓榮泰交接，第五度擔任民進黨主席。圖／台北市攝影記者聯誼會提供

蔡英文總統昨天就職展開第二任期，並依民進黨黨章規定兼任黨主席，再度開啟「黨政同步」時代。

蔡總統和蔡主席二合一，外界形容，蔡英文是近廿年來權力最大的民選總統，未來政務及黨內大小事都在蔡團隊可控範圍內，但是「後蔡英文時代」勢必派系群雄並起，蔡英文的考驗才剛開始。

總統民選以來，前總統馬英九陳水扁都曾為了標榜「全民總統」不涉入黨務，蔡總統也曾打算不兼任黨主席，最後扁馬蔡皆因考量黨內外情勢而兼任黨魁。不論前提為何，「黨政一把抓」顯然已成了政黨政治的慣例，考量的重點無他，只因總統兼任黨主席，可以一手掌政務、一手控黨務，若無法左右兼顧，政治鬥爭恐更加激烈。

民進黨二○○二年四月透過臨時全代會修正黨章，規定執政時期必須由總統兼任黨主席，合法化陳水扁「黨政同步」的政治藍圖。

在此之前，陳水扁對於謝長廷一選上高雄市長就參選黨主席總有心結，最後謝僅選擇參選高雄市長連任，陳水扁則運作臨全會修黨章，讓總統兼任黨主席完成最後一塊拼圖。

回顧歷史可以發現，總統總是無法忍受黨權不在自己手上。陳水扁近年多次對外解釋，當初他想當全民總統，卻「被迫」修改黨章兼任黨主席。

他還直指馬英九擔任總統後也有一段時間不兼任黨主席，最後也不得不「扁規馬隨」修改黨章，由總統兼任黨主席。這番話似乎想證明藍綠一樣，但是否被迫，就見仁見智。

蔡總統二○一六年執政至今，唯一沒有兼任黨主席時期是因為二○一八年底為九合一敗選辭職，隨後由中生代共推卓榮泰當選黨魁，接續卻發生總統初選風暴；當時「蔡賴之爭」導致英團隊對黨中央不諒解，衍生的後遺症影響至今，始終沒有完全弭平。

此刻蔡總統又因連任重掌黨機器，光是即將登場的地方黨職選舉就已爆發許多派系矛盾，更遑論接下來還有七月中執、常委改選及二○二二年縣市長初選、下一任接班人之爭，很多燙手山芋等著化解。一位派系要角說，蔡總統兼任黨主席後的難題，就是「必須處理她最不想處理的黨務紛爭」。

民進黨派系競爭是常態，蔡總統破紀錄的八一七萬票，是否有助蔡主席搞定黨內山頭，很快就要見真章。

陳水扁 蔡英文 民進黨 馬英九 卓榮泰 謝長廷

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