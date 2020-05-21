蔡主席剛上任 同志戰火再起

蔡英文總統昨天下午到民進黨中央與前主席卓榮泰交接，第五度擔任民進黨主席。交接典禮結束後，卓榮泰自行開車回家，表情輕鬆自在，他也宣布從這場大改革的行動中告別，「離開公共職位」。

蔡主席剛上任，黨內就不平靜。民進黨五月廿四日將舉行黨職改選，前立委段宜康昨天在臉書開砲，要蔡回任主席後好好管一管，「為什麼有民進黨的高雄區域立委，打電話給民進黨台北市議員，叫他們別參加在台北車站的罷韓宣傳活動？」由於高雄黨部主委由海派立委趙天麟及菊系市議員高閔琳競爭，段宜康貼文也引發聯想。

趙天麟表示，有一些台北市議員曾向他詢問這項活動，他只說活動與罷韓有關，可以自己判斷是否參加，並不是要求議員不要前往，可能因轉述而導致誤會；他與高閔琳的基本立場跟做法都沒有不同，希望分進合擊，應該不會有衝突。

據悉，昨天民進黨中執會未討論此事。民進黨發言人廖泰翔說，民進黨針對「罷韓」基調一直很清楚，就是關注民意、關注民主活動，尊重高雄市民意志、權利，呼籲大家投下重要一票。

蔡英文昨天上任也宣布未來三項任務：第一，希望更多社會力量加入，邀請「辣台派」入黨，用行動改變台灣。第二，民進黨要重用年輕人，提供年輕世代機會。第三，未來將微調黨部組織，加強網路社群，延續選戰中累積的網路社群能量，培養下一個世代對國家有熱情的專業人才。

卓榮泰說，去年他受全體黨員指派接任這個工作時，提出「保衛本土政權、維護國會優勢、推動進步價值」，而後黨中央也訂定「總統連任、國會過半」勝選目標，這些目標都達到了，感謝人民的信任及全黨團結，他才能有榮幸將「黨主席」這項重要職務與責任直接交到總統的手上，這是他畢生的榮耀。

卓榮泰也說，過去一年多，他接受中執會的命令而行動，他已經達成被交付的任務，「我要向全體先進黨員同志及中執委們告退，從這場大改革的行動中告別，離開公共職位」。

媒體追問是否不再任公職？卓表示，他已經說得很清楚，前秘書長羅文嘉曾說「江湖遼闊」，他還有很多事可以做。