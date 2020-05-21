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蔡總統推數位發展部 駭客攻立院

聯合報 / 記者林敬殷／台北報導
總統府發言人丁允恭。圖／聯合報系資料照片
總統府發言人丁允恭。圖／聯合報系資料照片

總統府日前驚傳駭客事件，昨天又再次出現可疑信件。總統府發表聲明表示，昨天傍晚多位立法委員辦公室電子信箱，均收到一假冒稱總統府發出之信件，內容要求須填具表單，實則疑似為騙取個資之釣魚信件。經府方查證，並無發送此一信件，呼籲各界注意。

總統府發言人丁允恭表示，總統府沒有發送相關信件，也立刻將相關資料移送警方調查，呼籲各界注意，勿點擊來路不明信件中的連結或附檔。

【記者賴于榛／台北報導】蔡英文總統昨天就職演說交代行政院啟動組織改造工程，並提醒成立數位發展部。據了解，蔡總統昨天上午指示後，行政院近日將啟動盤點，行政院長蘇貞昌昨天下午再次提點政委們，「這件事總統在意，要優先推動」。

據了解，人事行政總處將依據二○一八年版本，重點包含環保署升格為環資部、公共工程委員會併入國發會等，與相關部會及立委多面向溝通，加上數位發展部，希望組改符合有前瞻性的政府治理新模式。

蔡總統去年選前拋出成立數位發展部的政見，盼設立橫跨資訊、資安、電信、網路及傳播五大領域的數位主管機關，以落實數位轉型。她昨天就職演說時表示，行政院組織改造工程，應重新盤點後再次啟動，包括成立專責的數位發展部會，還有與時俱進調整各部會，讓政府治理能力貼近國家需要。

事實上，二○一○年立法院就三讀通過行政院組織法修正案；兩年前，當時閣揆賴清德也曾試圖推動組改，但是最終未能在立院闖關。

總統府發言人 行政院 立法院

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