美日同賀蔡就職 盼加強合作

蔡英文總統昨天宣誓就職，白宮副國安顧問博明、美國國務院亞太助卿史達偉都透過影片祝賀蔡英文總統，日本政府發言人菅義偉也在記者會上表示祝賀。博明祝賀蔡總統在選舉中取得歷史性勝利，也讚揚台灣人民維護來之不易的民主。這段影片是博明以中文錄製，背景為美國總統所在的白宮，相當特別。

博明表示，台灣人民仰賴言論自由、法治和自由公正的選舉，美國也仰賴相同機制，台灣向世界表明，民主精神不只是美國的或西方的，而是普世價值，「我們期待與台灣緊密合作，將展開廣泛的經濟、文化、教育和安全等方面的合作，通過合作去體現我們共同的利益和價值觀。」

史達偉也致賀詞表示，台灣在促進民主價值和提供國際協助方面已是世界表率，美方將持續與蔡總統合作，強化印太區域民主繁榮。

另外，中央社報導，日本政府在例行記者會被問到對蔡總統第二任任期有何看法，菅義偉說，「今天在台灣蔡英文總統展開第二任任期，對此表示祝賀之意。台灣對我國來說是共享基本價值觀、有緊密經濟關係與人員往來的重要夥伴、重要的友人。政府將基於與台灣維持非官方間的實務關係，更進一步深化日台之間的合作與交流。」

菅義偉還表示，要藉此機會再度感謝台灣各界人士在這次防疫過程中給予日本的溫馨支援，他期盼今後台日也能一起加強合作。

日本首相安倍晉三的胞弟、眾議員岸信夫，以及由約三百名國會議員組成的「日華議員懇談會」會長古屋圭司、日本台灣交流協會會長大橋光夫，也都事先透過送到總統府的錄影帶表達祝賀之意。