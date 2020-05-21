許銘春續任：勞保年改愈快愈好

勞保年金面臨二○二六年破產危機，勞動部長許銘春昨天強調，勞保年改議題將是她續任必須面對的重大議題。她說，時空背景不同，二○一七年送入立院的勞保條例修正案必須重新檢討修正，原案明定政府每年撥補最少兩百億元挹注，勞動部將爭取提高撥補額度，但提高到多少要財務精算。

對於藍營質疑蔡英文總統就職演說對勞保年改等勞動政策隻字未提，質疑「勞工還是蔡總統心裡最軟的一塊嗎？」許銘春表示不會因為沒提到就不重視。她說，總統六大勞動政見持續進行，勞保年改更是需要面對的重要議題，而最低工資法、職災保險單獨立法均已送入行政院審議完畢，待行政院會通過即可送立院。

勞保條例修正草案在二○一七年送入立法院，草案內容包括調升勞保費率，採計年資由現行加保期間最高六十個月改為最高七十二個月平均計算，其後每年增加十二個月至上限一八○個月；另明文規定政府負最終給付責任、每年撥補不得低於兩百億元，但立院屆期不連續，勞保條例修正案須重頭來過。

許銘春表示，勞保年改最重要的是改善財務狀況，讓勞保制度可穩健持續推行，近期已召開工作坊，針對新版勞保年改方案聆聽各界意見，目前還沒有具體方案，尚需要社會對話、凝聚共識，推動才會順利。

許銘春說，站在勞動部立場，希望勞保年改愈快愈好、早點完成，對勞保財政、勞工才是好事，但勞保年改是大議題，各界聲音不一，勞動部提出年改草案後仍須尊重國家年改會、行政院看法，共同討論推動時程。

至於工商界殷殷期盼、一度傳出要三修的勞基法，許銘春說目前沒有修法規畫；對於今年基本工資是否調漲，許銘春則說，第二季工作小組會召開，調漲與否尊重審議委員決定。

針對新內閣性別比例嚴重失衡，引發外界抨擊倒退卅年，身為新內閣中少數女性閣員之一的許銘春表示，相信行政團體會虛心接受，自己勞長任內，若男性與女性能力一致，會優先考量拔擢女性官員。