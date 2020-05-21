聽新聞
test
0:00 / 0:00

許銘春續任：勞保年改愈快愈好

聯合報 / 記者葉冠妤／台北報導
第十五任總統、副總統就職典禮昨天舉行，勞動部長許銘春出席典禮。 記者潘俊宏／攝影
第十五任總統、副總統就職典禮昨天舉行，勞動部長許銘春出席典禮。 記者潘俊宏／攝影

勞保年金面臨二○二六年破產危機，勞動部許銘春昨天強調，勞保年改議題將是她續任必須面對的重大議題。她說，時空背景不同，二○一七年送入立院的勞保條例修正案必須重新檢討修正，原案明定政府每年撥補最少兩百億元挹注，勞動部將爭取提高撥補額度，但提高到多少要財務精算。

對於藍營質疑蔡英文總統就職演說對勞保年改等勞動政策隻字未提，質疑「勞工還是蔡總統心裡最軟的一塊嗎？」許銘春表示不會因為沒提到就不重視。她說，總統六大勞動政見持續進行，勞保年改更是需要面對的重要議題，而最低工資法、職災保險單獨立法均已送入行政院審議完畢，待行政院會通過即可送立院。

勞保條例修正草案在二○一七年送入立法院，草案內容包括調升勞保費率，採計年資由現行加保期間最高六十個月改為最高七十二個月平均計算，其後每年增加十二個月至上限一八○個月；另明文規定政府負最終給付責任、每年撥補不得低於兩百億元，但立院屆期不連續，勞保條例修正案須重頭來過。

許銘春表示，勞保年改最重要的是改善財務狀況，讓勞保制度可穩健持續推行，近期已召開工作坊，針對新版勞保年改方案聆聽各界意見，目前還沒有具體方案，尚需要社會對話、凝聚共識，推動才會順利。

許銘春說，站在勞動部立場，希望勞保年改愈快愈好、早點完成，對勞保財政、勞工才是好事，但勞保年改是大議題，各界聲音不一，勞動部提出年改草案後仍須尊重國家年改會、行政院看法，共同討論推動時程。

至於工商界殷殷期盼、一度傳出要三修的勞基法，許銘春說目前沒有修法規畫；對於今年基本工資是否調漲，許銘春則說，第二季工作小組會召開，調漲與否尊重審議委員決定。

針對新內閣性別比例嚴重失衡，引發外界抨擊倒退卅年，身為新內閣中少數女性閣員之一的許銘春表示，相信行政團體會虛心接受，自己勞長任內，若男性與女性能力一致，會優先考量拔擢女性官員。

年改 許銘春 勞動部 勞保 勞保年金

延伸閱讀

新內閣挨轟性別失衡 許銘春：勞部優先拔擢女性

勞基法一例一休再修法？許銘春回應了

勞動部長許銘春獲留任 笑稱自己有「三張王牌」

總統就職演說未提勞動政策 勞長：不提不代表不重視

相關新聞

蔡啟動政府體制改造 後年修憲複決綁大選

蔡總統在就職演說中，拋出在任期內啟動政府體制改造及修憲程序。她表示，未來四年，除了國家建設的工程，政府體制的優化，也非常...

修憲綁大選 柯建銘：時間要算準

蔡英文總統就職演說提到立法院即將成立修憲委員會，民進黨立法院黨團總召柯建銘表示，蔡總統作了修憲的重大宣示，府院黨及立院黨團會先形成共識；因為修憲門檻極高，必須合併選舉才可能通過，若要在二○二二年選舉一併複決修憲案，「時間要算得很準」。

蔡主席剛上任 同志戰火再起

蔡英文總統昨天下午到民進黨中央與前主席卓榮泰交接，第五度擔任民進黨主席。交接典禮結束後，卓榮泰自行開車回家，表情輕鬆自在...

台海情勢升溫 北京4年前等補答 如今已收卷

美國國務卿龐培歐賀電稱連任就職的蔡英文為「台灣總統」，蔡總統就職演說中又提及啟動修憲，一內一外，觸動北京敏感神經，美中關...

蘇起憂修憲 將成為「兩國論的最高潮」

蔡英文總統昨就職演說提到修憲，國安會前秘書長蘇起警告，這將是她廿年前做為兩國論起草者，在廿年後進行的「總收成」，這次修憲將成為「兩國論的最高潮」，他甚至預言，二○二四年台灣選的將不是中華民國總統。

蘇揆喊話 訂「大氣魄大規畫」

行政院長蘇貞昌昨（20）日率領閣員召開臨時院會後，全體拍攝大合照，象徵行政團隊「已就位」。

看問題／兩岸關係…北京等不到補答

美國國卿龐培歐賀電稱連任就職的蔡英文為「台灣總統」，而就職演說中又提及啟動修憲，一內一外，觸動北京敏感神經，美中關係惡化...

林伯豐：美中角力 台不該選邊站

蔡總統第二任期昨（20）日展開，對於台灣夾在美中角力，工商協進會理事長林伯豐表示，台灣政策明顯親美，但不能只將台灣當棋子...

蔡總統就職演說 提產業經濟戰略

蔡總統昨（20）日就職第15任總統，她在就職演說中表示，台灣人民最關心的是我們的產業和經濟的發展，在產業發展方面，要在5...

名家觀點／振興產業 政府準備好了嗎？

面對兩岸僵局，蔡總統在520就職演說中，再次提到「和平、對等、民主、對話」八字箴言，並重申不接受一國兩制，兩岸政策延續2...

大陸學者：蔡英文企圖脫掉「中華民國」馬甲

儘管蔡英文總統的五二○演說重申以中華民國憲法和兩岸關係條例處理兩岸關係，但大陸學者看法多為悲觀，對成立修憲委員會保持高度警惕和關注，甚至預告未來四年兩岸繼續對抗，發生衝突和擦槍走火的可能性升高。

藍：不當修憲煞車皮 也不會踩紅線

蔡英文總統在就職演說拋出立法院成立修憲委員會，國民黨立法院黨團總召林為洲表示，任何修憲議題都持開放態度討論，國民黨雖然不會再當煞車皮，當然也不會故意踩紅線，造成國家動盪。

熱門新聞

蔡英文就職演說全文／8字談兩岸：和平、對等、民主、對話

五都首長參加520總統就職 獨缺韓國瑜

520第一砲 段宜康：請蔡主席管管想留韓國瑜的高雄綠委

檢驗不足才無新增確診 陳時中：我檢驗量國際排名第六

義大利武漢肺炎 新死亡和確診病例又大幅增加

影／蘇貞昌瞪一眼 蘇嘉全宣誓府秘書長先停頓再繼續

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。