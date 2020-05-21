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蔡總統就職演說／補社安網府院不同調 專家失望

聯合報 / 記者陳雨鑫／台北報導
立委王婉諭認為社安網漏接的根本問題太多，現又有政委版與總統版的社安網，未來社安網恐又是「雷聲大雨點小」。圖／聯合報系資料照片
立委王婉諭認為社安網漏接的根本問題太多，現又有政委版與總統版的社安網，未來社安網恐又是「雷聲大雨點小」。圖／聯合報系資料照片

總統蔡英文昨就職演說特別提到，下個四年，要把社會安全網的漏洞補起來，強化社會照顧體系，提升第一線社工量能，個案不能只推給醫療體系或個別法官，應檢討制度；看似回應近來外界質疑，但各界罵聲一片，立委王婉諭就點出林萬億政委正執行的社安網，與總統的社安網，完全是兩個不同版本，簡直荒謬。

小燈泡事件後，衛福部開始推動社安網，但近期仍發生台鐵殺警案、隨機傷人事件等。王婉諭昨於臉書上提及，日前林萬億政委曾針對殺警案說明「社安網無法吃下所有精神疾患，應回歸到精神醫療體系」，這與總統昨提及的社安網方向完全不同。

王婉諭批評，社安網漏接的根本問題太多，如今又出現政委版與總統版的社安網，未來社安網恐怕又是「雷聲大雨點小」。

彰化基督教醫院司法精神中心主任王俸鋼說，看了林萬億政委回應，才恍然大悟，原來社安網只納入家暴、兒虐行為的精神疾病患者，其餘精神疾病患者均不在照顧範圍。

至於總統提到補強社安網，「要提升第一線社工量能，讓社工能深入到最基層，把過去社安網沒接住的人給找出來」。王俸鋼認為，恐怕連總統也搞錯方向，社工若沒有足夠「資源」及「支援」，永遠當先鋒衝第一線，獨自面對風險，或身兼多職，怎可能把社安網補起來，「聽完演說的感想，僅有失望」。

台北市社工師公會理事長李宏文說，想要健全社安網，卻將所有的責任都放在社工身上，社工壓力愈來愈大，恐只會逼走優秀志工，也沒有生力軍願意加入，社安網漏洞可能更大。

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