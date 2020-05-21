蘇揆喊話 訂「大氣魄大規畫」

行政院長蘇貞昌昨（20）日率領閣員召開臨時院會後，全體拍攝大合照，象徵行政團隊「已就位」。

蘇揆在院會中喊話，期許閣員盤點好業管工作，不要有「呆人、呆事、呆料（物資與資源）」，且要配合蔡總統交付的任務，做到區域整合、平衡發展，一起為台灣的百年久遠訂定「大氣魄、大規畫」。

蘇揆與內閣團隊在出席就職典禮後「班師回院」開臨時院會，隨後內閣全員於院內大禮堂排排坐好，進行大合照，象徵行政團隊「就定位」。

新任國發會主委龔明鑫昨天在交接致詞時表示，蔡總統就職演說，與經濟及產業有關就占三分之一，坐他旁邊的行政院祕書長李孟諺對他說「怎麼都是你的事」；龔明鑫表示，蔡總統有這麼多期許，國發會責無旁貸要扛起來，創造台灣未來2、30年發展。

龔明鑫昨天下午隨即與媒體茶敘；他表示，因應全球新經濟情勢、他將根據蔡總統就職演說，盡快提出未來國家發展具體政策，並與跨部會協助落實。他並表示，將繼續推動亞洲矽谷計畫，目前經濟部的A+計畫要擴大為「大A+計畫」。

龔明鑫並透露，Google、微軟都有加碼投資台灣的想法，發展AIoT應用，這也是台灣數位經濟的機會。

新任科技部長吳政忠昨天在交接致詞時也表示，上任將大力支持基礎研究、科學園區發展、創新創業、以及台積電在台灣先進研發與建廠，並且擘劃2030年國家科技社會發展願景藍圖。

針對台積電赴美投資發表看法，吳政忠表示，台積電赴美投資，美國是大市場，台積電為貼近市場，可以理解，而且台積電研發仍留在台灣，對美投資也不多，因此他樂觀其成。他並表示，上任後仍會持續擴展科學園區土地，協助台積電在台灣投資最新的製程，也會與經濟部協調，解決水電相關問題。