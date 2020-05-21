蔡總統就職演說 提產業經濟戰略
蔡總統昨（20）日就職第15任總統，她在就職演說中表示，台灣人民最關心的是我們的產業和經濟的發展，在產業發展方面，要在5+2產業創新的既有基礎上，打造「六大核心戰略產業」；而產業發展策略則要將國內需求，作為基礎能量，來帶動產業發展。
兩岸政策部分，重申「和平、對等、民主、對話」，不會接受北京當局以「一國兩制」矮化台灣，破壞台海的現狀，「這是我們堅定不移的原則」，「我們也會持續遵循中華民國憲法，與兩岸人民關係條例，來處理兩岸事務，這是我們維持台海和平穩定的一貫立場。」
蔡總該也再次向對岸喊話，「兩岸關係正處於歷史的轉折點，雙方都有責任，謀求長遠相處之道，避免對立與分歧的擴大。」在變局之中，她會堅守原則，秉持解決問題的開放態度，負起責任，也期盼對岸領導人，能承擔起相對的責任，共同穩定兩岸關係的長遠發展。
蔡總統指出，未來四年，我們面對的是全球經濟更劇烈變動，和供應鏈加速重整的局面。在整體經濟方面，我們將秉持「穩定中追求成長、變局中把握先機」的政策理念，持續落實前瞻基礎建設、兆元投資等重大計畫，來鞏固未來幾十年的經濟發展。
她說，我們要持續強化資訊及數位相關產業發展。利用半導體和資通訊產業的優勢，全力搶占全球供應鏈的核心地位。
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