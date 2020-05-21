林伯豐：美中角力 台不該選邊站

經濟日報 / 記者陳素玲陳書璿／台北報導

蔡總統第二任期昨（20）日展開，對於台灣夾在美中角力，工商協進會理事長林伯豐表示，台灣政策明顯親美，但不能只將台灣當棋子，最重要要跟台灣簽訂自由貿易協定（FTA），讓台灣得到好處。

工總則說，台灣企業沒有選邊站空間，大陸仍是世界第二大市場，沒理由輕易放棄，而且台灣要參加區域組織，大陸態度仍是關鍵。

林伯豐表示，美國科技進步，大陸市場大，台灣不應該選邊站，因為台灣外銷有39%在大陸，16%在美國，從大陸進口有三成，美國進口有12%，因此都要維持一定的關係。

他說，台灣政府目前明顯親美，但是要對台灣經濟有幫助，不能讓美國只把台灣當棋子，台灣也要爭取到像FTA的好處。但是另一方面，目前政府與大陸幾乎沒有溝通道，比陳水扁總統時代還差，政府應該務實面對兩岸關係，盡速修補，至少要回復兩會溝通暢通。

另外，對於蔡總統就職演說的兩岸論述，林伯豐認為與過去說法大同小異，若沒有提出新的論述和作為，恐怕兩岸未來四年的關係很難改善。

林伯豐說，經過這次疫情，台商目前除了轉移供應鏈，所有新的投資都停止，未來供應鏈如何布局，目前因為全世界經濟變化仍不明確，不知道主要市場在那裡，因此無法決定投資策略。

工總秘書長蔡練生說，希望兩岸建立對話管道，台灣貿易對外依存度高，美中都是台灣重要貿易地區，雖然美中關係變差後，有些廠商重新思考布局，但是大陸占對台灣對外貿易六成，台灣企業沒有選邊站空間。政府除了與美國維持良好關係，也應改善兩岸關係，除了經貿緣故，台灣要參加區域組織，大陸態度具影響力。

此外，工商團體普遍認為，政府應儘快鬆綁防疫管制措施，同時也需要改善兩岸關係，促進雙邊交流，才能帶動經濟活絡。

林伯豐表示，不合時宜的法規需做調整，才能促進產業經貿發展，政府要針對稅制、勞基法、一例一休等問題，都應循合時宜的法規制度作出改變。

林伯豐 兩岸關係 FTA

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