看問題／兩岸關係…北京等不到補答

美國國卿龐培歐賀電稱連任就職的蔡英文為「台灣總統」，而就職演說中又提及啟動修憲，一內一外，觸動北京敏感神經，美中關係惡化連動台海情勢升溫。

蔡總統演說兩岸部分有三大關注點。首先，除了重申「和平、對等、民主、對話」等「八字箴言」，她還強調不會接受北京以「一國兩制」矮化台灣。

其次，重申「持續遵循中華民國憲法與兩岸人民關係條例，來處理兩岸事務」，同時向「對岸領導人」（沒稱中國）喊話。

第三，四年前曾提尊重1992年兩岸兩會會談歷史事實，與求同存異共同認知，這次隻字未提，代表她不想與「九二共識」沾上邊。

然而，真正觸動中共敏感神經的，有一內一外兩大因素。一內，指的是蔡總統提出「修憲委員會」，中共關注未來修憲是否涉及國家定位、固有疆域的修改，是否會踩到法理台獨紅線。尤其最近英系綠委蔡易餘才提出「刪統案」，雖然最後被民進黨自己擋下，但蔡總統緊接提「修憲委員會」，自然引起北京側目。

至於一外，就是台灣與美國關係的走近。520前夕，龐培歐一封推特賀電，稱蔡英文為「台灣總統」，立刻引爆北京怒火，大陸外交部、國防部、國台辦同時發聲嚴厲批判，劍指的就是愈來愈緊密的台美關係。

民共對立當然是兩岸關係陷入僵局的主因之一，但美中關係的惡化乃至美中台三邊關係的質變，也深刻連動台海情勢的升溫。從前年起美中貿易戰，到去年底爆發的新冠肺炎疫情，美中關係愈來愈差，同時台美關係升溫，自然令北京高度警惕並出手反制。

中國社科院前台研所所長周志懷也說，未來四年蔡英文配合美國打「台灣牌」，提升台美實質關係、擴大「台獨」國際能見度的風險顯著上升。蔡英文會否利用美國的支持，肆意衝撞一個中國的國際框架，在台獨問題上走得更遠，北京時刻保持著高度警惕。

兩岸僵局冰凍三尺，絕非一篇講稿能融解。北京常提「聽其言，觀其行」，如今民共之間毫無互信，甚至嚴重猜疑，尖銳對立，若說四年前北京還願意等蔡英文補答所謂未完成的答卷，昨天演說之後，恐怕北京已徹底收卷，兩岸僵局冷對抗，很可能滑向衝突邊緣的熱對抗，台海危機陰霾重現。