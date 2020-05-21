名家觀點／振興產業 政府準備好了嗎？

經濟日報 / 劉孟俊

面對兩岸僵局，蔡總統在520就職演說中，再次提到「和平、對等、民主、對話」八字箴言，並重申不接受一國兩制，兩岸政策延續2016年就職、2020年當選時說法，可說是始終如一。

而要觀察兩岸關係發展，不能不看世界局勢。綜觀世界大局，台灣在美中對峙中，看起來似乎成了一顆棋子。美國國務院亞太局助卿史達偉特別錄製影片祝賀蔡總統就職、台美軍事上合作日趨密切等，美國的動作再再挑動對岸敏感神經，美國愈將台灣拉向親美，兩岸之間的局勢也就更加緊張。

不過值得玩味的是，蔡總統也在演說中提到，「願意跟對岸展開對話」，不僅是向中國大陸拋出橄欖枝，某種程度上也是在暗示，兩岸關係要和緩，不能只靠中華民國台灣。

面對蔡總統的兩岸政策基調，國台辦也迅速強硬表態，然而，國台辦在520當天的回擊，不過是預先寫好的講稿，21日、22日接連登場的兩會，對於蔡總統上任演說會有什麼樣的回應，相信將更為關鍵。

蔡總統為突破兩岸關係緊張，透過新南向政策、開拓具潛力市場等，要讓台灣產業站上國際舞台。從就職演說中提到的六大核心戰略產業可看出，這是站在過去5+2產業的基礎上持續推動，並乘著疫情藉力使力，以達到數位轉型。

不過，六大產業並非台灣獨有的洞見，而是世界潮流，世界各國、對岸在產業發展戰略上，與蔡總統所提的大方向也相去不遠，未來的關鍵在於誰能夠搶得先機，贏者才能通吃，落後者只能乾瞪眼。

國內新冠肺炎疫情逐漸和緩，然而，國際經濟預測機構普遍認為，明年仍然難以走出經濟陰霾，要到後年才能看到經濟復甦。台灣在防疫階段超前部署，獲得肯定，但紓困階段卻是一團亂，接下來要面臨的是產業振興，政府準備好了嗎？

520後，蔡總統展開第二任期，更應在短期內端出振興策略，協助國內優質產業站穩腳步，上至行政院、下至基層公務員，都應該要動起來，從紓困轉而投入振興所需。

如何振興產業，有三大建議。首先是減稅，政府可考慮訂定減稅暫行條例，施行一到兩年後落日，透過以往的課稅資料大數據，來訂定適合的減稅方案，對企業界是最直接的幫助，也是產業界一直以來的期待。

第二，政府應擴大現有的政策紅利，應利用手上的政策工具，如產創條例投資抵減、智慧機械投資抵減等，去研議擴大現行規模、再加碼，不僅協助企業，更可藉此將產業發展導向政府要扶植的目標產業。

第三，在全球經濟低迷的時刻，海外市場難以擴展，必須強化台灣內需市場，而擴大內需最直接的方式，就是加速都市更新、危老重建，不只可讓都市再生，住宅更安全，同時也可搭配智慧城市計畫打造智慧住宅，帶動5G、AI人工智慧等商機，在後疫情振興階段，透過都更擴大內需市場，絕對是重點所在。

（本文由中經院大陸經濟所長劉孟俊口述，記者翁至威採訪整理）

疫情 兩岸關係 520

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