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新聞眼／反中第一線 蔡英文追求的歷史定位

世界日報 / 記者蔡佩芳
第15任總統、副總統宣誓就職典禮20日上午9時在總統府大禮堂舉行，在大法官許宗力監誓下，總統蔡英文高舉右手宣誓。圖/總統府提供
第15任總統、副總統宣誓就職典禮20日上午9時在總統府大禮堂舉行，在大法官許宗力監誓下，總統蔡英文高舉右手宣誓。圖/總統府提供

蔡英文總統第二任任期展開，就職演說首段基調從第一任時「許年輕人一個更好的國家」，轉為強調「國家的光榮感」，訴求團結、2300萬人的共同性，凸顯台灣主題性。隱而不顯表達她想要的歷史定位，讓台灣成為國際勢力反中的第一線。

蔡英文以817萬得票連任，寫下歷史最高得票紀錄。雖然自她四年前上任後，兩岸關係降到冰點，卻不影響蔡英文的高支持度，國內氛圍與美國川普政權雙重反中效應，防疫有成加持，蔡英文不論是國際能見度、國際形象都獲得肯定。

蔡英文就職演說中重申中華民國憲法及兩岸人民關係條例，說明了蔡英文隱晦不踩台獨紅線的反中路線；一個不會暴衝的蔡英文反中政權，既可滿足台灣的年輕獨和天然獨族群，也符合美國利益。

但蔡英文在就職演說也主動拋出了修憲的想法，這也是蔡英文第一次明確的提出修憲主張。老獨派若冀望蔡英文修憲完成法理獨立，恐怕要失望，正式啟動修憲前，民進黨已經清理完戰場，從蔡易餘提案刪除「國家統一」都被勸退，種種跡象來看，蔡英文推動修憲僅會處理下修公民權一案，因為這也是蔡英文能給年輕選票的唯一交代。

蔡英文四年前許諾給年輕人一個美好未來，但年輕人的低薪、就業結婚購房生子難處，不但沒解決恐怕更倒退。民進黨向來強調二次分配，蔡英文今日演說卻更著重產業發展計畫；四年前點到的高齡化、少子化、國家財政困境、環境汙染、貧富差距、年金改革等諸問題，在今天的就職演說中不再受到重視。這些問題每一項都比四年前嚴峻，或許正因兌現困難，才絕口不提。

比較四年前後的就職演說，四年前的蔡英文寫了一個美夢，告訴年輕人國家會為你做什麼；四年後，蔡英文要寫歷史定位，強調大家是生死與共的共同體，別再問國家能為人民做什麼，要問大家能一起為反中捍衛台灣主體性做什麼。

蔡英文 修憲

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