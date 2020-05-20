蔡就職演說啟動修憲 立院成立修憲委員會

蔡英文與賴清德今天就任中華民國第十五任總統、副總統，蔡總統將發表就職演說，她一方面重申循憲法及兩岸人民關係條例來處理兩岸關係的原則，以維持台海的和平穩定；一方面也提到將在立法院成立修憲委員會，有意在任期內啟動修憲。

重申兩岸八字原則

蔡總統就職演說將提到，台灣面對全球政治經濟結構快速變遷的當下，作為世界一分子的台灣，如何因應各項挑戰，以及下一個四年，她所領導的政府團隊要做哪些準備，讓國家可以克服挑戰，打造一個更好的國家。

外界關切的兩岸部分，蔡總統重申選後的兩岸基本態度，即「和平、對等、民主、對話」的基本原則，不會接受一國兩制、矮化台灣、破壞現狀的做法。

首見美國務卿賀電

美國國務卿龐培歐十九日發出恭喜蔡總統就職賀電。龐培歐在聲明中表示，放眼未來，他有信心在蔡英文領導下，美台的夥伴關係將持續欣欣向榮，並祝福蔡英文第二任期圓滿成功。外交部表示，這是美國國務卿首次發表聲明祝賀我國總統就職，具重大意義。針對龐培歐發表聲明恭賀蔡總統連任就職，總統府表達誠摯感謝。

蔡英文總統今天就職，昨天中午親至中央流行疫情指揮中心慰問防疫團隊，並邀請指揮官陳時中等廿二名防疫國家隊參加就職典禮。記者潘俊宏／攝影

四大生存發展策略

總統府發言人黃重諺昨天向媒體說明蔡總統就職演說的重點摘要表示，就職演說將分四個部分，第一是台灣作為一個共同體的概念，經歷疫情，因為大家團結，讓台灣可以面對挑戰，屹立不搖。

第二是闡述美中貿易衝突到疫情以來，整體對全球的衝擊，針對新的局面超前部署，訂定產業發展、社會安定、國家安全、民主深化等國家四大生存發展策略。

第三是對四大面向的闡述，在五加二產業創新基礎上，打造「六大核心戰略產業」，讓台灣成為未來全球經濟關鍵力量；最後一個部分是結論。

八月設人權委員會

在國家安全部分，蔡總統將分別從國防事務改革、積極的國際參與及兩岸和平三個層次來說明。國防事務部分，將加速不對稱戰力的發展、後備動員制度改革、後備部隊裝備升級及體制優化、跨部門協調、平時轉戰時的整合等。

在民主深化部分，蔡總統指出，接下來立法院會成立「修憲委員會」，希望在此平台充分對話，與時俱進，契合台灣社會價值；另針對行政院組織改造的工程，也將重新盤點，並期許八月成立「國家人權委員會」是監院轉型起點，未來考試院也將提出改革方案，以培育現代政府需要的治理人才為目標。

蔡總統將在結論重申兩千三百萬人作為共同體的意義，並再次感謝參與防疫的團隊、產業及全體國民；經過這次防疫經驗，國家可以團結，也因團結而讓國際注目及肯定，「我們可以創造自己的光榮，台灣人可以昂首闊步來一起努力」。