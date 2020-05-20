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龐培歐賀電 向「台灣總統」致意

聯合報 / 編譯莊蕙嘉徐偉真／連線報導
美國國務卿龐培歐發表賀電，蔡總統也推文回覆感謝。圖／翻攝自總統推特
美國國務卿龐培歐發表賀電，蔡總統也推文回覆感謝。圖／翻攝自總統推特

美國國務卿龐培歐十九日發出恭喜蔡英文就職總統的賀電，他表示：「我要恭喜蔡英文博士就任第二個任期的台灣總統，她的高票當選連任顯示，她贏得台灣民眾的尊敬、仰慕及信賴。她領導台灣活躍民主的勇氣與遠見，鼓舞區域及世界。」

「美國一直認為台灣是世界的良善力量，也是可靠的夥伴。支持台灣對美國而言是不分黨派且一致的，在近期生效的『台北法案』可見一斑，該法案強化我們的整體關係，並支持更密切的經濟夥伴關係。我們對區域有共同的想法，包含全體的法治、透明、繁榮與安全。最近的新冠肺炎流行疫情提供國際社會一個機會，看到台灣的疫情應變模式值得效法。」

「此際我們放眼未來，我有信心，在蔡總統領導下，我們和台灣夥伴關係將持續活躍興盛。對成功第二任期致上最深祝福。」

美國在台協會（AIT）昨天發布龐培歐的祝賀聲明。我外交部對龐培歐發表祝賀聲明表達誠摯感謝，表示這是美國國務卿首次發表聲明祝賀我國總統就職，具重大意義，充分彰顯美國對台美關係的重視、對台灣民主的鼎力支持，也反映台美關係的高度互信友好；未來我國政府將在既有良好基礎上，與美國持續攜手合作，共同推動深化台美全球合作夥伴關係。

蔡重提兩岸條例 趙春山：向陸釋善意

【記者羅印冲／台北報導】蔡英文總統今將發表連任就職演說，總統府發言人黃重諺昨說，蔡總統會循著憲法跟兩岸條例處理兩岸事務，淡江大學大陸所榮譽教授趙春山表示，蔡總統重提憲法和兩岸條例，是向陸釋出善意，北京應認真解讀。但文化大學社科院長趙建民認為，現在兩岸談不到善意，最多看能否維持台海現狀。

趙春山昨受訪指出，蔡總統連任就職演說兩岸內容與他先前預測相近，即蔡總統將四年前首度就職演說內容和今年初當選後的八字箴言作排列組合，關鍵在於重提了四年前的依循中華民國憲法和兩岸人民關係條例，這點令他感到有些意外。

趙春山說，蔡總統願重提憲法和兩岸條例，是向北京釋出善意，大陸應認真解讀，兩岸關係雖然陷入僵局四年，但這四年來，兩岸情勢也發生很大變化。

他提到，民進黨之前擋下綠委蔡易餘的「刪統案」，現在蔡總統又重提兩岸條例，兩岸條例隱含「兩岸非國與國關係」概念，這些都顯示出，蔡總統在兩岸關係上有意「維穩」，大陸應該讀出蔡總統的弦外之音。

在此新情勢下，趙春山指出，北京首先應正視中華民國存在的客觀現實，這已經沒有模糊的空間。大陸方面也應了解，九二共識並非處理兩岸關係定位，而是處理事務協商的，兩岸關係的定位和走向，必須雙方坐下來談。

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