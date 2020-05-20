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新閣就位「振興經濟 暑假全面啟動」

聯合報 / 記者賴于榛林敬殷／台北報導
行政院秘書長李孟諺（右）主持人事發布記者會，發言人一職由丁怡銘（左）接任。記者邱德祥／攝影
行政院秘書長李孟諺（右）主持人事發布記者會，發言人一職由丁怡銘（左）接任。記者邱德祥／攝影

蔡總統今天連任就職，行政院昨宣布新任內閣人事，當新冠肺炎疫情出現趨緩跡象，各界關注我國何時進入振興階段，行政院也給出答案，「等到暑假一開始，全面性振興經濟措施就啟動」。

行政院秘書長李孟諺說，已加緊腳步針對振興方案做最後研擬及定案，很有可能配合七月份暑假做全面性推動，相關做法六月就會對外報告，讓各個產業做準備。

人事部分，行政院副院長陳其邁等多數閣員均留任，另添兩名「蘇家軍」，前蘇貞昌辦公室主任黃致達擔任政務委員、核心文宣幕僚丁怡銘出任政院發言人；政委部分仍有一缺額待補。

部會首長部分，國發會主委龔明鑫、金管會主委黃天牧、文化部長李永得、科技部長吳政忠、客委會主委楊長鎮、僑委會委員長童振源等六人新任；另台美事務委員會主委由楊珍妮接任。規畫的促轉會主委楊翠、通傳會（NCC）主委陳耀祥人事，則有待立法院通過。

李孟諺說，新內閣特色是延續「接地氣、會做事」的團隊，新任人選部分呈現多元招攬人才，包含拔擢基層公務員、年輕人，延攬政界、學界人士。

對於各界關注，陳其邁是否會因「罷韓」成功而離任，李孟諺表示，這是假設性問題，高雄有關選舉都是未定數，目前沒有辦法回應。

此外，蔡總統今天也將依民進黨黨章兼任民進黨主席，民進黨昨宣布三位副秘書長高幸雪、林鶴明林飛帆都留任，部分正副主管起用四十歲以下的年輕人，另新設網路社群中心。今年參選立委失利，但有高人氣的「壯闊台灣聯盟」發起人吳怡農將兼任民進黨智庫「新境界文教基金會」副執行長。

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