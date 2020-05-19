總統就職典禮520登場 逾6百名警力維安

第15任總統、副總統就職典禮明天將於總統府及台北賓館舉行，負責維安的台北市警察局已完成相關警衛部署，初估出動逾600名警力，另會場周邊今、明兩天也規劃3階段交管。

市警局今晚發布新聞稿表示，新任總統、副總統就職典禮將於明天上午在總統府及台北賓館舉行，且由市警局負責維護總統、副總統、外賓和參與人士的安全，以及周遭交通秩序。

為維護就職典禮順利進行，市警局說，目前已完成相關警衛部署，並視狀況需要再調度預備警力，以因應突發狀況，也會視狀況需要實施彈性交通管制。

據了解，明天將動員至少600名警力負責活動維安。

市警局呼籲，就職典禮期間，請社會各界秉持理性、和平，勿有干擾、破壞、暴力等不法行為。

另為維護會場周邊交通秩序及安全，市警局交通警察大隊也規劃3階段實施彈性交通管制。

首先，第一階段交管時段為今晚11時至明天下午5時；管制範圍包括凱達格蘭大道（中山南路至公園路）的北側五線車道。

其次，第二階段管制時段為明天上午8時30分至中午12時；管制範圍為凱道（重慶南路至中山南路）、懷寧街（寶慶路至貴陽街）、公園路（襄陽路至貴陽街）、常德街（公園路至中山南路）全線車道。

最後，第三階段交管時段和範圍，分別為明天上午9時50分至10時40分，視情況彈性管制中山南路（忠孝東路至愛國東路）全線車道；明天上午9時30分至11時，視狀況彈性管制重慶南路（衡陽路至貴陽街）全線車道。

交通警察大隊指出，今晚9時起至明天中午12時，中山南路（常德街至凱道）西側、常德街（中山南路至公園路）及貴陽街一段（重慶南路一段至公園路）等汽機車停車格「禁止停車」，請上述路段車主提前駛離。