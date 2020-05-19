快訊

真正大雨還沒來！ 氣象局：周四至周六全台有雨

蔡英文就職演說稿搶先看 將提兩岸和平、4大生存發展策略

總統就職典禮520登場 逾6百名警力維安

中央社 / 台北19日電

第15任總統、副總統就職典禮明天將於總統府及台北賓館舉行，負責維安的台北市警察局已完成相關警衛部署，初估出動逾600名警力，另會場周邊今、明兩天也規劃3階段交管。

市警局今晚發布新聞稿表示，新任總統、副總統就職典禮將於明天上午在總統府及台北賓館舉行，且由市警局負責維護總統、副總統、外賓和參與人士的安全，以及周遭交通秩序。

為維護就職典禮順利進行，市警局說，目前已完成相關警衛部署，並視狀況需要再調度預備警力，以因應突發狀況，也會視狀況需要實施彈性交通管制。

據了解，明天將動員至少600名警力負責活動維安。

市警局呼籲，就職典禮期間，請社會各界秉持理性、和平，勿有干擾、破壞、暴力等不法行為。

另為維護會場周邊交通秩序及安全，市警局交通警察大隊也規劃3階段實施彈性交通管制。

首先，第一階段交管時段為今晚11時至明天下午5時；管制範圍包括凱達格蘭大道（中山南路至公園路）的北側五線車道

其次，第二階段管制時段為明天上午8時30分至中午12時；管制範圍為凱道（重慶南路至中山南路）、懷寧街（寶慶路至貴陽街）、公園路（襄陽路至貴陽街）、常德街（公園路至中山南路）全線車道。

最後，第三階段交管時段和範圍，分別為明天上午9時50分至10時40分，視情況彈性管制中山南路（忠孝東路至愛國東路）全線車道；明天上午9時30分至11時，視狀況彈性管制重慶南路（衡陽路至貴陽街）全線車道。

交通警察大隊指出，今晚9時起至明天中午12時，中山南路（常德街至凱道）西側、常德街（中山南路至公園路）及貴陽街一段（重慶南路一段至公園路）等汽機車停車格「禁止停車」，請上述路段車主提前駛離。

車道 警察 總統府

延伸閱讀

婦團氣炸！ 女性參政大諷刺 520新內閣史上最「男」

賀蔡總統高票連任 南投小英之友送全縣幼童酒精

侯友宜宣布 確定出席520總統就職典禮

520總統就職典禮 侯友宜將出席

相關新聞

就職演說重點搶先看 蔡將提兩岸和平、4大生存發展策略

蔡英文總統明天將與副總統當選人賴清德就任中華民國第十五任總統副總統，蔡總統就職演說將提到，台灣在面對全球政治經濟結構快速...

婦團氣炸！ 女性參政大諷刺 520新內閣史上最「男」

明天就是520就職，總統蔡英文第二任期即將展開。行政院今正式公佈新內閣人事，然而新內閣42名政務官，只剩下勞動部長許銘春...

交通部政次換人 林佳龍透露：黃玉霖會有更高的位子

明天就是520總統連任就職典禮，行政院今召開記者會，公佈520新任內閣人事名單。其中交通部政務次長黃玉霖請辭獲准，由公路...

內閣首長完整名單！政院：拔擢基層、年輕人、多元攬才

行政院今正式公布新內閣人事，行政院秘書長李孟諺表示，新內閣多元攬才，包含拔擢基層公務員、政界、學界，以及年輕人，這次重新...

內閣僅4女性 李安妮開砲：退步到比蔣介石時代都不如！

前總統李登輝女兒、行政院性平委員李安妮今在臉書砲轟，「新內閣性別比例退步到比蔣介石時代都不如！」行政院秘書長李孟諺則表示...

張子敬續掌環保署 環團怒：呼籲下台記者會隨時待命

明天總統就職典禮，新內閣調整完畢，環保署長張子敬確定留任，彰化縣環境保護聯盟日前發起全台環團連署，要求張子敬下台，雖然張...

政院公布新人事 7月將啟動振興

行政院19日公布新內閣人事安排，眾望矚目的衛福部長陳時中續任，科技部長、金管會主委、國發會主委、客委會主委易人。新科政發言人丁怡銘表示，蘇貞昌希望這些官員可以儘速上手，繼續「衝衝衝」，執行紓困與振興相

「致達」因密件案爆紅 蘇系新政委曾是江啟臣室友

520內閣改組逐步到位，其中行政院長蘇貞昌辦公室主任黃致達，被任命為新任政務委員，被形容是「搭直升機」，成為此波改組的一大驚奇。對於這項人事，藍營表示感到陌生，甚至揶揄黃只是總統府「被駭密件」中提及的人名。其實，六年級前段班的黃致達是蘇貞昌長年倚重的文宣、政策智囊，也是民進黨「幕僚世代」的代表人物之一。

內閣改組藏不住蘇貞昌鋒芒 2024會有他的名字？

因應520到來進行的行政院內閣改組，雖然幅度不大，卻充分展現行政院長蘇貞昌的企圖心，已非民進黨九合一敗選後匆促成軍、臨危受命的「敗戰內閣」可比。從內閣改組名單除可看出蘇貞昌的個人意志，也有許多民進黨派系消長、面對2024的政治合縱連橫影子。蘇貞昌的動向，也將更牽動民進黨未來的發展。

影／丁怡銘出任政院發言人 往事被掀坦言過去幼稚

行政院準發言人丁怡銘過去是行政院長蘇貞昌的網路文宣操盤手，今天初登場主持新內閣人事發布記者會，對於幕僚變幕前，自述從民進...

將接任文化部長 李永得：繼續推廣客家文化及語言保存

520接任文化部部長前夕，客委會主委李永得今日與副主委楊長鎮特地前往桃園客家公共傳播基金會，與董事長陳邦畛及董監事們一同...

影／520總統就職 台中市長盧秀燕參加

總統暨副總統就職典禮將5月20日舉行，台中市長盧秀燕表示，考量為國家重大慶典，將代表台中市民親自出席，祝賀總統、副總統就...

熱門新聞

高雄要迪士尼？ 韓國瑜承認有困難：我願收回

520內閣異動 WTO副代表楊珍妮任台美事務委員會主委

川普自曝：我吃奎寧預防感染新冠 還吃鋅片

內閣僅4女性 李安妮開砲：退步到比蔣介石時代都不如！

蘇貞昌幕僚、鄭文燦團隊入閣

法國才剛復課又爆群聚感染 部分學校關閉

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。