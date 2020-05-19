政院公布新人事 7月將啟動振興

行政院19日公布新內閣人事安排，眾望矚目的衛福部長陳時中續任，科技部長、金管會主委、國發會主委、客委會主委易人。新科政發言人丁怡銘表示，蘇貞昌希望這些官員可以儘速上手，繼續「衝衝衝」，執行紓困與振興相關措施。行政院秘書長李孟諺也宣佈，將於7月開始啟動振興，相關政策會在6月陸續公布。

多數官員留任

原發言人谷辣斯轉任總統府發言人，由政院簡任秘書丁怡銘接任，副院長陳其邁、秘書長李孟諺皆續任。文化部長由鄭麗君換成原客委會主委李永得，科技部長由政委吳政忠兼任，客委會主委由原副主委楊長鎮升任。金管會由於主委顧立雄轉任國安會秘書長後，由原副主委黃天牧升任。國發會主委陳美伶未獲得續留，由政務委員龔明鑫兼任。

另外，陳美伶也未能續任政務委員，由蘇貞昌院長辦公室主任黃致達轉任，外界也好奇他將會負責督導哪些部會，李孟諺表示，會等20日後再討論。僑委會主委則由駐泰代表童振源接任。其餘官員包括衛福部長陳時中，交通部長林佳龍，內政部長徐國勇、國防度長嚴德發與外交部長吳釗燮、勞動部長許銘春等人均獲得留任。

舊求穩、新求變

國家通訊傳播委員會主委、促轉會主委由代理主委陳耀祥、楊翠2人分別真除為主委，委員名單將送交立法院審查。外界都對新發言人丁怡銘的經歷十分好奇，他表示，過往在新媒體上有許多創作都是從民進黨黨務訓練得來，所有歷練都是他靈感的來源，他也會繼續發揮創意。

李孟諺說，兩岸外交國防的內閣都留任，就是希望維持穩定發展，而財經部會官員較多調動，如國發會副主委由桃園副市長游建華、金管會副主委由檢察官許永欽接任，李孟諺表示，蘇貞昌希望國發會有地方實務經驗的人加速審查、接地氣，而金管會由金融、法律專長的官員接任，希望能促進金融環境改善。

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