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蔡英文新任期新挑戰！盤點選前「8大政見」網友最期待哪項？

DailyView網路溫度計 / DailyView網路溫度計

image source:翻攝自蔡英文臉書

文／葛緯詩

總統蔡英文將於5月20日展開新任期，選前開出的支票能否逐一實現，成為願意將台灣未來託付給她的選民們，最為關心的一件事。回顧蔡英文在選前提出的各項政見，不管是與民生息息相關的育兒政策、長照政策，還是攸關台灣未來能否立足於世界，擁有競爭力的科技政策、財經政策等，每一項都至關重要。以下，網路溫度計透過《KEYPO大數據關鍵引擎》調查，分析選前半年2019年7月14日起，至2020年5月18日期間，重新盤點蔡英文選前拋出的各項政見，以及下一個四年要面對的挑戰有哪些。


最具網路話題性：「0到6歲國家一起養」、「長照2.0升級計畫」

▲蔡英文選前提出的8大政見，以「幼兒0到6歲國家一起養」高達23,606筆的網路聲量奪冠。

image source:聲量趨勢/KEYPO大數據關鍵引擎(分析區間:2019年7月14日至2020年5月18日)

參考蔡英文連任官方網站「2020台灣要贏」，所列出的主要8大政見，分析選前半年至今的網路輿情變化。從網路聲量來看，不同政見具有不同的話題性。網路聲量最高者為「幼兒0到6歲國家一起養」，高達23,606筆，其次為「長照2.0升級計畫」20,061筆，兩者的網路聲量就佔全部的43.8%，成為最被大家所關注的核心政見。

其它依序為「綠能政策」14,434筆、「財經政策」12,403筆、「青年政策」11,844筆、「住宅政策」10,970筆、「南台灣發展計畫」4,609筆，以及網路聲量最低的「科技政策」1,756筆。


「幼兒0到6歲國家一起養」網友最期待落實

▲蔡英文的「幼兒0到6歲國家一起養」相較於郭台銘、韓國瑜最晚提出，因而遭抨擊「政見抄襲」。

image source:聲量趨勢/KEYPO大數據關鍵引擎(分析區間:2019年7月14日至2020年5月18日)

蔡英文的「幼兒0到6歲國家一起養」，成為網路聲量最高的政見，主要是因為去年選前郭台銘、韓國瑜陣營都先後拋出0到6歲國家養，以及國家「幫忙養」的政見，蔡英文最後才喊話加碼育兒津貼至每月5000元，跟上0到6歲國家一起養的話題熱潮。在少子化的浪潮，人人喊養不起小孩的年代，台灣民眾更關切蔡總統上任後如何落實0到6歲國家養的支票。


▲「長照2.0升級計畫」的財源成為網友討論重點，創下區間中網路聲量最高峰。

image source:聲量趨勢/KEYPO大數據關鍵引擎(分析區間:2019年7月14日至2020年5月18日)

「長照2.0升級計畫」的聲量趨勢，高峰多聚焦於財源問題的討論，甚至在「幼兒0到6歲國家一起養」的政見拋出後，這兩大政策對財政造成的龐大負擔，再次受到許多人的檢視。從該政見在11月25日因為財政來源問題，創下1,242筆網路聲量的半年高峰來看，除了建構一個完整的長照架構，長照基金的穩定會是網友普遍關心的事情


社群活躍度最高：「南台灣發展計畫」、「住宅政策」

▲「南台灣發展計畫」的社群活躍度最高，平均每1筆新聞媒體的聲量，帶來5.15筆的社群討論。

image source:社群活躍度/KEYPO大數據關鍵引擎(分析區間:2019年7月14日至2020年5月18日)

根據不同政見拋出後在社群上造成的回響，比起新聞媒體的報導，網友最主動關注「南台灣發展計畫」，平均每1筆新聞媒體的聲量，帶來5.91筆的社群討論。擁有如此高關注度，其緣由是高雄市長韓國瑜的參選，多次拋出要在南部辦公、重視南部發展等政見，甚至直接抨擊蔡英文的「南台灣發展計畫」是選前才想到虧欠南部民眾，意外讓網友開始探討南北發展不均的事實，重新讓這項政見在網路社群上泛起波瀾，成為社群活躍度最高的政見。

不管從網路使用者年齡，還是蔡英文的支持者普遍較年輕的情況下，居住正義為年輕世代相對關注的議題，「住宅政策」也因此成為社群活躍度僅次於「南台灣發展計畫」的政見，平均每1筆新聞媒體的聲量，帶來2.37筆的社群討論，蔡英文選前喊出8年達成興建12萬戶社會住宅的政見，能否兌現備受選民期待


「科技政策」網友無感負評少　「綠能政策」因重啟核二挨批

▲「綠能政策」因為重啟核二廠二號機的爭議，成為網路好感度最低的政見。

image source:社群活躍度/KEYPO大數據關鍵引擎(分析區間:2019年7月14日至2020年5月18日)

在不同政見的網路好感度，以「科技政策」正面45.10%最高，其次依序為「長照2.0升級計畫」31.81%、「南台灣發展計畫」24.93%、「財經政策」23.21%、「幼兒0到6歲國家一起養」21.00%、「青年政策」20.02%、「住宅政策」19.96%，以及正評僅15.87%，負評高達41.43%的「綠能政策」。

「科技政策」正面聲量居冠的原因，在於該政見主張發展數位經濟與切入航空與太空產業，但只有大致上的規劃方向，實際做法部分的著墨較少；加上航空與太空領域的專業知識非一般民眾普遍所具備，因此沒有招致太多的負面評論。反過來說，卻也最不吸引人，平均每1筆新聞媒體報導，只帶來0.44筆的社群討論，是網友最無感的政見。

曾在2016年喊出「2025非核家園」口號的蔡英文，為了回應「以核養綠」公投案的過關，刪除「核能發電設備應於中華民國114年以前，全部停止運轉」的條文，導致新提出來的「綠能政策」受到不少攻擊。發展離岸風電與保證不缺電的同時，遭部分網友質疑是重啟核二廠二號機的假象，相關爭議最終讓「綠能政策」負評高達41.43%居冠。520蔡英文就職演說在即，除了未來兩岸政策上的態度受矚目，如何回應選前拋出的8大政見，也備受全民關注。


分析說明

分析區間：

本文分析時間範圍為選前2019年7月14日至2020年5月18日。

資料來源：
1. 蔡英文選前8大政見： 資料取自「2020 台灣要贏｜蔡英文總統連任官方網站」，下一個4年中所列舉出的主要8大政見。
2. 網路口碑資料庫： 透過『KEYPO大數據關鍵引擎』，每日累積120萬筆以上的網路數據庫，其內容涵蓋Facebook、YouTube、新聞媒體、討論區、部落格、地圖評論等網站。

研究方法：
系統觀測上萬個網站頻道，包括新聞頻道、Facebook、PTT及各大討論區、部落格等，針對討論『蔡英文8大政見』相關文本進行分析，並根據網友就不同政見之討論，調查「網路好感度」(註1)、「網路聲量」(註2)、「社群活躍度」(註3)，作為本分析依據。
*註1 網路好感度：透過AI人工智慧語意剖析，測量網友正負意見之比率。
*註2 網路聲量：透過《KEYPO大數據關鍵引擎》搜尋，觀測網友意見的討論總數量。
*註3 社群活躍度：以新聞媒體聲量與社群聲量之比值，觀測網友主動討論程度的高低。


蔡英文 長照

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