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蘇貞昌幕僚、鄭文燦團隊入閣

聯合報 / 記者陳熙文賴于榛丘采薇／台北報導
左起Kolas任總統府發言人，黃致達任政委，丁怡銘接政院發言人。 圖／聯合報系資料照片、取自丁怡銘臉書
左起Kolas任總統府發言人，黃致達任政委，丁怡銘接政院發言人。 圖／聯合報系資料照片、取自丁怡銘臉書

蔡英文總統明天展開第二任期，總統府和行政院都公布新人事。總統府秘書長將由立法院前院長蘇嘉全出任，國安會秘書長由金管會主委顧立雄接任，國安局長邱國正留任，現任國安會秘書長李大維轉任海基會董事長。而行政院新任人事中，蘇貞昌幕僚與桃園市鄭文燦人馬浮出政務系統，人事布局引發議論。

現任行政院發言人Kolas Yotaka（谷辣斯．尤達卡）將出任總統府發言人。總統府發言人黃重諺表示，Kolas是第一位原住民出身的行政院發言人，也將是第一位原住民出身的總統府發言人。

府方：顧立雄三特質接掌國安會

黃重諺說，蔡總統邀請顧立雄出任國安會秘書長，主要考量顧具備三項特質，首先是豐富的法律專業，處理國安事務需要健全的法律基礎；第二是系統整合的能力，顧在金管會的領導已經證明；第三則是蔡總統的信任與默契。蔡總統相信，顧立雄有能力領導一群來自不同領域的專業人士，並且突破框架把問題解決。

政院人事包括副院長陳其邁、秘書長李孟諺，以及七位政委皆留任，最受注目的是行政院長蘇貞昌兩位大將黃致達、丁怡銘分別轉任政委和接任政院發言人。黃、丁兩人皆是二○一八新北市長選舉輔佐蘇貞昌，並隨蘇入政院，蘇系幕僚直接浮出檯面。

藍委：僅從被駭密件聽過黃致達

政院人事，以黃致達從行政院顧問兼院長辦公室主任「直升」政務委員受到注意。國民黨立院黨團總召林為洲表示，政委須跨部會協調政務，甚至比部長更高階，應有一定資歷人望，「但第一次聽到黃致達的名字，是因日前府方疑似被駭流出的密件得知」，實在出乎意料，「滿離譜的」。

政院幕僚指出，黃致達長期參贊，從蘇貞昌第一個閣揆任期起，後歷經張俊雄、林全、賴清德，以及去年蘇貞昌再任閣揆，黃致達都擔任內閣重要政策智囊；蘇揆期勉他與其他政委共同分工，在重大政策的協調整合協助蘇揆推動施政。行政院新任發言人丁怡銘從二○一八年新北市長選舉時，就是蘇系新媒體宣傳的總操盤手，自從進入政院後，帶動起「蘇貞昌模式」。

許永欽 首見由檢察官轉任金管會

此外，部會副首長部分，新任者包括：財政部新任政務次長阮清華、教育部新任政務次長蔡清華、交通部政務次長陳彥伯、勞動部政務次長王尚志及王安邦、科技部政務次長林敏聰、國發會政務副主委游建華、金管會政務副主委許永欽、原民會政務副主委谷縱．喀勒芳安、客委會政務副主委鍾孔炤，及僑務委員會政務副委員長徐佳青。

其中，許永欽由檢察官轉任金管會是首見；桃園市長鄭文燦團隊的副市長游建華、民政局長王安邦，也分別進入新內閣。有民進黨立委評論，可見接下來中央人才培養，也是「派系平衡」。

其他內閣人事，故宮博物院院長吳密察留任，台美事務委員會主委由現任駐世界貿易組織（ＷＴＯ）副代表楊珍妮擔任，原主委林良蓉另有安排。

國安會 總統府發言人 行政院 Kolas

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