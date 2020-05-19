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黃致達任政委 藍委頻問他是誰？
蔡政府新任期的府院人事布局逐漸到位，其中行政院顧問兼任院長辦公室主任黃致達轉任政務委員的新人事，最令國民黨立委好奇。不少藍營立委對黃致達十分陌生，直問：「他是誰？」多人表示僅從總統府日前被駭外流密件裡認識這號人物。國民黨立院黨團總召林為洲表示，「密件為真」的可能性已再度提高。
國民黨立委洪孟楷表示，外界一般對政委的想像，甚至比部長更高階，沒有一定資歷，要跨過部會首長層級，直接接任政委，難免被人用放大鏡檢視，引人非議。
林為洲表示，過往政委位階都是高於部長，張景森、羅秉成等人資歷，擔任部長綽綽有餘，但第一次聽到黃致達的名字，是因日前府方流出密件得知，實在「滿離譜的」。他質疑，蔡政府第二任人事任用，說好聽一點叫放手一搏，不在乎外界觀感，說難聽就是用人唯親，「統統用自己人，忠誠最重要」。
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