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「國家退步了」馬英九拒出席520典禮

聯合報 / 記者胡瑞玲丘采薇王慧瑛／連線報導
前總統馬英九（左）與朱立倫昨到三重先嗇宮，出席神農文化祭祭祀大典。記者林伯東／攝影
前總統馬英九（左）與朱立倫昨到三重先嗇宮，出席神農文化祭祭祀大典。記者林伯東／攝影

前總統馬英九昨天出席三重先嗇宮活動，被問到是否會出席五二○就職典禮，馬英九斷然表示「不會！」認為總統蔡英文沒有做到總統該做的事，沒有辦法認同。

馬英九表示，他已收到邀請函，但不會出席，因為他發現國家在退步，自由、民主、人權法治都在退步，經濟也在退步，再加上幾個區域經濟整合，像跨太平洋夥伴全面進步協定（ＣＰＴＰＰ）或是區域全面經濟夥伴協定（ＲＣＥＰ），讓人非常憂慮。

不出席就職典禮是否為對蔡政府無聲的抗議？馬回應，也不是抗議，就是對她這四年沒有做到一個中華民國總統應該做到的事情，他沒有辦法認同。國民黨主席江啟臣也表示，以不出席就職典禮，表達許多台灣人民對民進黨政府的不認同。

對馬英九的說法，總統府發言人黃重諺表示，一些家中的長輩常常會提到一些過去的事情，跟現實不一定一致，無論如何應該多給予關心。至於國家發展進步與否，就許多國家發展各項指標或國際社會對台灣的支持，是不是較過去更好，有很多公開資訊可以檢測。

前總統陳水扁是否收到520國宴等邀約？高雄市議員陳致中說，他昨天下午有與父親確認，父親告訴他沒有收到府方邀約，但上一屆有收到，陳致中說「父親抱持平常心」，沒有特別的想法。

馬英九 陳致中 蔡英文 陳水扁 520

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