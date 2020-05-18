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走出一中賽局 民團籲蔡總統速制新憲

台灣醒報 / 記者施凱文╱台北報導
台灣制憲基金會18日公佈台灣人身份認同的民調，並呼籲蔡英文政府應儘速推動制定新憲法。左為林宜正、右為辜寬敏。（photo by 施凱文/台灣醒報）
台灣制憲基金會18日公佈台灣人身份認同的民調，並呼籲蔡英文政府應儘速推動制定新憲法。左為林宜正、右為辜寬敏。（photo by 施凱文/台灣醒報）

為提供政府制定新憲法基礎，台灣制憲基金會18日召開記者會，公佈9成支持民調並呼籲蔡英文總統儘速推動制定新憲法。執行長林宜正表示，認同台灣身份的民眾也已超過7成，「台灣必須要以一個全新身份亮相，才不會在國際上一再陷入中國代表權賽局。」他也補充，正擬定制憲意向公投。

總統民意支持度高

「總統是不是要維持國家不正常狀態？」台灣制憲基金會18日舉辦「520就職前總統及行政院長滿意度、台灣認同與制憲議題」記者會，民調召集人李明峻說：「蔡英文總統的支持度超過7成，應該要重視民意的發展。」執行長林宜正則直言：「這次民調也代表目前多數人民認為現狀是不正常的。」

林宜正指出，民調第一次以台灣是不是要以正常國家為標的，超過9成人民認為國家應該要正常化，並有超過7成的人認同自己是台灣人。」他無奈說道：「蔡英文總統的態度是在維持現狀基調下尋找突破口，但並沒有把國家正常化當作目標。」

制新憲非修憲

「台灣必須避免進入中國代表權賽局。」林宜正表示，「政治雖然是動態發展，但與時俱進是必要的。」他說：「國際局勢變化已使台灣成為亞太地區關鍵及不可或缺的角色，現在台灣更有機會往正常國家的機會邁進。」他強調，台灣必須要以一個全新身份亮相，才不會一再於國際場合進入一個中國代表權賽局。」

特意選在520就職大典前公佈民調，林宜正表示，預期蔡英文將會在就職典禮上談到憲政改革，因此把最新的台灣民意呈現出來。他說：「我們希望讓蔡英文總統感受到新的民意，讓台灣成為正常國家應該是她第2任期內最重要的政治工作及目標，否則一切將徒勞無功。」

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蔡英文 民調 520

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