觀察站／520演說 會是兩岸止損的起點？

520前夕，兩岸又因台灣參與世衛大會掀起角力，台海情勢升溫，蔡英文總統連任演說若能回歸2016年就職提及兩法典（中華民國憲法和兩岸關係條例）基礎，兩岸關係有望「止損」；若僅重申年初當選時拋出的「八字箴言」（和平、對等、民主、對話），強調「中華民國台灣」論述，則兩岸「冷對抗」升級，中共恐加強對台國際和軍事施壓。

肺炎疫情讓原已脆弱的兩岸關係更加對立，蔡政府了區別對待滯留大陸台胞和海外台胞（連大陸疫情趨緩後也未改變），也利用防疫合作，加強台美關係與國際連結，這些舉措在中美關係惡化、國總統川普劍指北京防疫不力背景下，營造台美攜手抗中的印象，引致中共批評蔡政府「以疫謀獨」。

如今疫情趨緩，戰場又轉移到世衛大會上，台灣迄今未能收到參會的邀請函，原因眾所周知。台灣的國際參與深受兩岸關係的牽制，只有解決兩岸僵局，在兩岸具有共同政治基礎和互信下，台灣的國際參與才能行穩致遠，馬政府八年是最好證明。

兩岸關係進入關鍵一周，蔡總統連任就職隔天，因疫情而推遲兩個多月的大陸全國兩會（人大和政協會議緊跟著登場，中共總書記習近平過往曾多次透過兩會場合，發表對台談話，面對蔡總統連任、兩岸情勢升高，以及台美關係更緊密，習近平今次如何回應台灣問題，牽動未來台海局勢走向。

從北京立場，如果蔡總統連任演說能回到2016年就職基調，即尊重1992年兩岸兩會會談歷史事實與求同存異共同認知，以及「依據中華民國憲法、兩岸人民關係條例及其他相關法律」處理兩岸事務。加上綠營日前出手拆除綠委蔡易餘「刪統案」未爆彈，海陸兩會首長也未出現令北京意外人選，兩岸關係短期內應可回穩。

另一種可能是蔡總統不再提兩法典，僅重申當選時的「和平、對等、民主、對話」，繼續強調「中華民國台灣」論述，以「中國」取代「中國大陸」或「對岸」說法。北京已透過媒體和智庫，認定「中華民國台灣」論述也是一種變相台獨主張，不可能成為兩岸之間政治基礎。

在此情況下，兩岸情勢升溫，「冷對抗」升級，中共恐加強對台國際和軍事施壓，台海危機重現。