「總統需更大空間」陳菊請辭 顧立雄掌國安會

總統府秘書長陳菊昨晚在臉書宣布，五二○後不再續任。據悉，立法院前院長蘇嘉全將接任府秘書長，國安會秘書長則爆出「黑馬」，確定由金管會主委顧立雄接任。陳菊昨未說明去向，但蔡總統即將提出下屆監委名單，民進黨人士皆稱陳菊為監察院長不二人選。

為因應五二○後新局，總統府對於府秘書長及國安會秘書長人事再三考量，蘇嘉全與蔡總統是長期合作夥伴，已有默契，蘇對二○二○勝選有功，也是接任府秘書長考量焦點。

零負評、跨領域 顧立雄黑馬出線

至於國安會秘書長一職，則考量未來國家安全已有別於傳統國安範疇，必須經由跨領域專業人才發揮統合功能，律師出身顧立雄，任金管會主委也幾近「零負評」，再加上防疫期間致力成立「金融國家隊」平台，積極與銀行溝通協調，表現受到肯定，成為接任國安會秘書長的超級黑馬。

兩岸人事連動 李大維入主海基會

國安人事布局也與兩岸人事連動。現任國安會秘書長李大維，可望於六月入主海基會，擔任董事長。現任董事長張小月有望重回外交領域發展。

陳菊昨晚宣布未來將離開總統府，蔡總統隨即也在臉書感謝陳菊。蔡總統說，「這兩年多，真的讓菊姐辛苦了」，非常感謝前年底那時（九合一選舉後），菊姐能夠決定留下來，陪伴她與執政團隊度過最艱難的那段日子，「多虧了她，我們才能克服許多困難，重新站穩腳步。」

揮別總統府 菊：最適當的時候

陳菊表示，今年一月在蔡總統帶領下，守住台灣的民主自由與改革成果，向全世界證明了台灣人的智慧與勇敢；在台灣即將邁向一個新階段的此時，她認為，總統需要有更大的空間，作最好的布局，因此她選擇離開工作了兩年的總統府。她表示，選後她向蔡總統表達，現在是她告別總統府最適當的時候；過去兩年，她跟隨總統度過最艱難的關頭，她也看到許多年輕世代，熱情投入公共事務，承擔民主的重任，她對台灣的未來深具信心。

陳菊說，過去，總統府是黨國威權的象徵；如今，它是人民的總統府。她從一個為弱勢發聲的黨外小妹，走過驚恐的戒嚴時代，見證了政黨輪替，到走進總統府，輔佐台灣第一位女總統，歷經五十年，這條道路崎嶇而漫長，但民主、自由、人權已經逐漸扎根，「我們一起走過黑暗，也一起創造了屬於台灣的榮耀，讓台灣充滿希望。」