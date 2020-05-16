徐國勇留任 顧立雄加入國安團隊

五二○前人事新局，行政院長蘇貞昌內閣人事大致底定，內政部長徐國勇、交通部長林佳龍、衛福部長陳時中等人皆獲留任；國安人事將成下階段重點，據指出，金管會主委顧立雄確定加入國安團隊，一旦顧出任國安會秘書長，現任國安會秘書長李大維可能轉任海基會董事長。

行政院昨天確認留任閣員，還包括教育部長潘文忠、勞動部長許銘春、法務部長蔡清祥、環保署長張子敬、農委會主委陳吉仲、原民會夷將．拔路兒、人事行政總處人事長施能傑、原能會主委謝曉星、政務委員兼任工程會主委吳澤成等人。

此外，財政部政次吳自心因生涯另有規畫，向財長蘇建榮請辭，由現任常次阮清華出任政次；交通部政次則由交通部公路總局長陳彥伯出任。

蘇貞昌前天下午至晚間個別約談部會閣員，確定內政部長徐國勇、交通部長林佳龍等人皆留任。知情人士說，即使之前曾對移送警政署長事件不悅，但蘇揆仍相當肯定徐國勇，還稱內閣中兩人認識最久、革命情感深厚，「兩人個性很像、都很衝」。

據透露，蘇貞昌與徐國勇深談四十分鐘，對於徐國勇在防疫過程的表現，蘇揆也相當讚許，特別是三、四月適逢媽祖遶境及祭祖掃墓時節，徐國勇積極協調，各宮廟取消及暫停大型集會活動，引導民眾分流掃墓；徐國勇也要求內政部嚴謹邊境管制，提供第一線防疫人員充足物資，成效顯著。

知情人士指出，蘇、徐這次談話是風波後首次開誠布公，兩人也都理解內閣就是要做事，對事不對人。

蘇貞昌前天也約見林佳龍，確認留任。據了解，近年交通重大事件不斷，林佳龍宛如坐在「火藥庫」，但林佳龍逐漸上手，蔡總統認為，需有地方首長歷練才能駕馭交通部，希望林佳龍留任。

林佳龍昨證實說，蘇揆前天約見他，關心和肯定交通部在防疫期間扮演重要角色，內閣人事改組皆尊重總統和閣揆的安排。