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陳建仁不領禮遇金 回任中研院 最高月薪50萬

聯合報 / 記者林敬殷葉冠妤／台北報導
副總統陳建仁（後左）與媒體茶敘。（中央社）
副總統陳建仁（後左）與媒體茶敘。（中央社）

副總統陳建仁卸任後回任中研院特聘研究員，將停止適用卸任副總統相關禮遇；依規定，他無法領每月十八萬元禮遇金及每年四百萬元辦公室事務費用，但中研院特聘研究員最高可月入五十萬元。

針對媒體詢任中研院薪水問題，陳建仁說，當你活到一個年紀，薪水不是最重要考量，而是在人生過程中，堅持最愛的是什麼。他很難表達一個喜歡研究的人會瘋狂到什麼程度，當看到研究成果突破以往時，那種喜樂不是名利所能比擬。

據了解，今年一月總統大選結束後，中研院曾向陳建仁探詢卸任後是否願接受中研院邀請擔任特聘研究員，陳建仁基於對學術研究熱愛及希望繼續投入流行病等公衛研究，決定接受邀請，並在第一時間向總統蔡英文報告「服務就是最大的權力」。蔡英文感謝陳建仁近四年的襄助與貢獻，對陳致力公衛研究表達高度肯定。

依據「卸任總統副總統禮遇條例」規定，陳建仁選擇卸任後再任公職，將停止適用卸任副總統的相關禮遇。除了因前任副總統身分應邀出席各項國家大典外，包括每月十八萬元禮遇金、第一年四百萬之後逐年遞減五十萬元辦公室與相關人員聘用的事務費用、保健醫療等禮遇措施將依法停止，但考量副總統職務高度涉及國家機密，蔡英文依「特種勤務條例」規定，核定陳建仁仍屬特勤維安重要對象，持續提供安全維護。

中研院昨天證實邀陳建仁回任特聘研究員，程序已依規定辦理，並會備妥辦公空間，未來會借重陳建仁在傳染性疾病及公共衞生方面專長，多方面向其請益，提升院內相關研究量能。

中研院在一九九○年增設特聘研究員，並依學術地位及表現分成零到八級，可額外加碼研究獎助費，月入從十幾萬到近五十萬元不等。中研院不透露陳建仁實際薪資，僅回應特聘研究員薪俸都是依法定俸給表及專業加給表支給。

中研院二○○六年李遠哲卸任院長前曾修例，放寬特聘研究員年齡限制，月入最高五十萬元，高過總統四十幾萬元，曾被批自肥條款。

陳建仁 中研院 蔡英文 李遠哲 薪資

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