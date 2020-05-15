「學術研究是最愛」陳建仁：防疫成功 最好卸任禮物

「學術研究是我這輩子的最愛，我想回去做研究的心情相當迫切，對學術研究的熱愛就像柯南在困難的凶殺案後找到答案的興奮…。」副總統陳建仁昨天邀媒體茶敘，感性告別政壇，但他也說，未來國家需要時，他會出來幫忙，責無旁貸。

陳建仁說，他Ｂ肝、Ｃ肝等研究對全世界有貢獻，在台灣這塊土地以台灣人民健康問題做研究，也可對全世界有貢獻，像這次防疫，「當台灣研究做得越來越好，全世界都會跟我們合作。」

陳建仁表示，二○○三年ＳＡＲＳ疫情時他出任衛生署長，二○○六年中部科學園區建立時他擔任國科會主委，他人生主流路程是學術研究，但常會有美麗的岔路，每次走出去後都發現會對台灣有些幫助。

「我要像一根蠟燭，燃燒自己、點亮台灣。今天台灣能夠閃亮，就是二三七○萬人民、二三七○萬根蠟燭所閃爍出來的光輝；武漢肺炎防疫成功是台灣人送給我最好的卸任禮物。」陳建仁說，台灣歷經ＳＡＲＳ疫情後，衛生防疫體系浴火重生，全民養成良好衛生習慣，願意居家隔離、自主健康管理，能犧牲小我、成全大我，政府、民間與防疫紓困國家隊是防疫成功關鍵。

他認為，全世界受到新冠肺炎影響，台灣能把疫情控制得很好，最重要的原因是公開透明，最近疫情又在中國開始，祝福他們盡早控制好，不要再有疫情大爆發，「全世界任何國家有病例就是對台灣的威脅」。

對於台灣今年是否可能參與世界衛生大會相關會議，陳建仁說，關鍵在於世衛組織秘書長和同仁是否能夠尊重專業、中立性及尊重全世界人類健康人權，「如果過度考慮政治問題，機會就不大。」讓台灣參加世衛組織和世衛大會，不只台灣贏了，世界衛生組織贏了，全世界也贏了，這是最好的三贏策略。

陳建仁也提及任內歷經的年金改革、婚姻平權、人權保障等工作，蔡總統下定決心完成軍公教年改，政府也完成婚姻平權工作，並成立監察院國家人權委員會，讓人權立國的理想向前邁進兩步。