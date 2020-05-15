「沒人須為認同道歉」 蔡4年前的承諾還有效？

「只要我當總統的一天，沒有一個人必須為他們的認同道歉。」二○一六年一月十六日，蔡英文在當選之夜的這段話讓人悸動，標舉著思想／言論自由的真諦。四年來，無限上綱的意識形態卻滲入每一個角落，成了揮之不去的幽靈，一切的歧視與差別待遇都被合理化。

若照蔡當時承諾，台灣理應成為各種言論百花齊放的沃土，但如今網路上幾乎只容得下一種聲音。「反中」成了蔡政府的最高價值，政府及政黨都變身為最賣力的旗手，把不同意見的人掃到逆風處，從而被迫噤聲。

蔡政府上台後，軍力擴張最強大的就是第四軍—網軍，只要有對政府政策的質疑或不符當道的言論，就會被側翼、網軍出征，更帶頭操弄輿論走向。也因這種在意識形態滋養下的網路霸凌歪風，社會變得更撕裂，只要發表非主流的政治意見，輕則被解除好友，重則被圍剿、肉搜，發表對大陸相對友善的言論，就常被冠以「舔共」標籤。

演變至今，如今別說發文，連針對某些網路貼文按讚，都怕被視為政治表態而遭到攻擊。一個連按讚都讓人害怕的社會，有真正的言論自由、有免於恐懼的自由嗎？

這樣的意識形態更溶進政府的各項施政作為，這次防疫就是最明顯的例子。對比歐美返台的國民，蔡政府藉由抗疫夾帶意識形態，出現各種差別待遇，陸配與台商被當成病毒飽受歧視，就連明明是台灣之子的「小明」，只因母親來自大陸，不僅受到一波波的攻擊，回台之路更是異常漫長且煎熬；過去的歧見僅限陸配、陸生，如今連滯留武漢的台灣人，護照上的註記管制更成了人權烙印，跟過去黨外人士痛恨的「黑名單」有何二致？

在反中的最高指導原則下，陸配等待身分證時間比其他外籍配偶來得長，開放陸生已九年，他們至今也無法像其他的僑外生加入健保，更是這波最早被禁絕入境的對象。

反中意識形態在這波疫情被推升到最高峰，讓過去還得遮掩的歧視變得正大光明。以中原大學副教授招名威事件為例，他明明是對陸生的言語霸凌，卻刻意以統獨及台灣主權包裹歧視言論，連教育部長潘文忠都急著表態挺招名威，「上有好者、下必甚焉」，道理即在此。

再往前推究，蔡政府上任之初，就在意識形態作祟下，輾壓課綱審議制度與核心精神，影響百萬學子的十二年國教課綱，蔡政府藉著國會多數優勢，硬生生改動早已行之多年的課綱審議法令，一次次將政治之手伸入課綱審議，折拗出符合上意的形狀，成了文化霸權；也導致十二年國教課綱一再延後，如今都還處在陣痛期，教育專業早已成了碎片。

現在的台灣，或許沒有人會為了認同而道歉，因為他們都選擇或被迫保持沉默了。