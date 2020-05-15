政治介入課綱 學者憂淪為意識形態戰場

四年前五二○，蔡政府就任之前，民進黨立委挾多數優勢，三讀通過新的課綱審議程序法令，將課審會組成拉高到行政院層級，審議委員首納學生代表，引來家長和校長團體批評行政、立法凌駕教育專業；之後民進黨政府更頻以政治之手介入一○八課綱，令不少教育學者擔心，改革淪為意識形態戰場。

蔡政府四年前上任之前，為了回應「反黑箱課綱」訴求，在民進黨團主導下，立法院三讀通過「高級中等教育法」修正案，在五二○前送給反課綱抗爭學生一分大禮，讓學生代表有機會「自己的課綱自己審」。當時扁政府任內的教育部前部長黃榮村也看不下去，指課綱審議權交給行政院主導，「教育部乾脆廢掉算了」。台師大名譽教授吳武典說，課審會更舉世無雙納入學生代表，組成先天不良，運作政治化。

台師大教授徐國能說，十二年國教課綱牽涉問題複雜，最後融合成課綱的部分精神，很難說結果是民進黨意識形態或社會主流意識；若放在文化／文學的領域範疇，其實就是「減少國文學習，沖淡中華文化影響」、「去（中華）經典化及經典重寫，來建構中／台區隔」和「藉當代議題傾向偷渡民進黨的理論思維」。

「距離夠遠、時間夠久，才能看清楚歷史教育對於下一代的真正影響。」嘉義大學教授吳昆財說，民進黨先把台灣史的內容提高為一冊，和中國史、世界史鼎足而三，這是量變；接著一○八新課綱，把中國史改為東亞史，中國史三個字可謂徹底消失在台灣學子的記憶裡，這是質變，也是中國化歷史教育的終結，台灣史成為國史。

意識形態進入校園無所不在，中原大學副教授招名威事件引發軒然大波。招名威在課堂上提及「武漢肺炎」、「三聚氰胺毒奶粉」，他甚至公開點名陸生：「對，就是說你們」，被陸生檢舉後，招名威和民進黨立委一起開記者會，反指因他自稱「我是中華民國教授」，竟被校方要求道歉。學界也質疑，用國家大旗將歧視合理化的言行，才是最壞的教育示範。