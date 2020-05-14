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任期最長衛福部長 陳時中：留任就續任指揮官

中央社 / 台北14日電

中央流行疫情指揮中心指揮官陳時中是目前任期最長的衛生福利部部長，今天隨行政院內閣總辭。談到未來，陳時中表示，他的去留由行政院決定，若留任就續任指揮官。

陳時中是衛生福利部自衛生署升格以來，任期最長的部長，他在任內重要的衛福政策以及下一步規劃也備受外界關注。

陳時中今天下午在記者會中被問到此事，他說，在他任內，台灣的長照體系已往前跨了一大步，雖然未來仍有很大的努力空間，但在衛福部努力下，長照上一季滿意度非常高，也許有部分民眾將對長照的滿意度投射到防疫成果上，但衛福部不會以此自滿。

陳時中指出，未來除了持續強化防疫工作，也希望建立一個公務防護體系，以便未來遇到相關傳染病疫情時，能更有效率、積極應對。

此外，最近發生一些社會案件，也讓他看到社會安全網還有需要努力的地方，不論是刑後的治療、刑法上的修正或精神病醫療網，都有精進的空間，未來希望投入更多資源，把這部分做得更精進。

行政院長蘇貞昌今天在行政院會率內閣總辭，外界也好奇陳時中是否留任衛福部長及指揮官。

陳時中會後受訪時表示，是否留任全看行政院安排，若留在這個位置上，就會繼續擔任疫情指揮中心指揮官。

陳時中 行政院 疫情

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