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不斷更新／來了哪些新面孔？ 520新任內閣名單看這裡
520總統暨副總統就職在即，行政院會14日通過內閣總辭案，會後蘇貞昌率內閣團隊成員拍攝畢業照。據了解，這次內閣調整因應新冠肺炎疫情，防疫、紓困上有角色的官員，基本上都會留任；不過，國發會主委陳美伶在總辭後確認不留任，科技部長陳良基表態借調期只到19日，文化部長鄭麗君也表態不留任。
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內閣名單
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現任
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520新任
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行政院長
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蘇貞昌
|蘇貞昌
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行政院副院長
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陳其邁
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政務委員
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秘書長
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李孟諺
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發言人
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Kolas Yotaka
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內政部長
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徐國勇
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外交部長
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吳釗燮
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國防部長
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嚴德發
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財政部長
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蘇建榮
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蘇建榮（留任）
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教育部長
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潘文忠
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法務部長
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蔡清祥
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經濟部長
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沈榮津
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沈榮津（留任）
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交通部長
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林佳龍
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勞動部長
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許銘春
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衛福部長
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環保署長
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文化部長
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科技部長
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農委會主任委員
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陳吉仲
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國發會主任委員
|龔明鑫（現任行政院政務委員）
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陸委會主任委員
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金管會主任委員
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黃天牧（副主委升任）
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僑委會主任委員
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退輔會主任委員
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原委會主任委員
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客委會主任委員
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原委會主任委員
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工程會主任委員
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海洋委員會主任委員
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主計處主計長
|朱澤民（留任）
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人事行政總處人事長
根據資料：行政院官網
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