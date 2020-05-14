快訊

勞保年改沒下文 勞團：完全執政沒道理拖下去

預備振興 龔明鑫接國發會、黃天牧升金管會主委

聽新聞
test
0:00 / 0:00

不斷更新／來了哪些新面孔？ 520新任內閣名單看這裡

聯合新聞網 / 綜合整理
行政院長蘇貞昌14日率內閣總辭，各部會官員在最後一次行政院會後在廣場拍畢業照。記者邱德祥／攝影
行政院長蘇貞昌14日率內閣總辭，各部會官員在最後一次行政院會後在廣場拍畢業照。記者邱德祥／攝影

520總統暨副總統就職在即，行政院會14日通過內閣總辭案，會後蘇貞昌率內閣團隊成員拍攝畢業照。據了解，這次內閣調整因應新冠肺炎疫情，防疫、紓困上有角色的官員，基本上都會留任；不過，國發會主委陳美伶在總辭後確認不留任，科技部長陳良基表態借調期只到19日，文化部長鄭麗君也表態不留任。

內閣名單
現任
520新任
行政院長
蘇貞昌
 蘇貞昌
行政院副院長
陳其邁
  
政務委員
秘書長
李孟諺
  
發言人
Kolas Yotaka
  
內政部長
徐國勇
外交部長
吳釗燮
國防部長
嚴德發
財政部長
蘇建榮
蘇建榮（留任）
教育部長
潘文忠
法務部長
蔡清祥
經濟部長
沈榮津
沈榮津（留任）
交通部長
林佳龍
勞動部長
許銘春
衛福部長
環保署長
文化部長
科技部長
  
農委會主任委員
陳吉仲
國發會主任委員
 龔明鑫（現任行政院政務委員）
陸委會主任委員
金管會主任委員
黃天牧（副主委升任）
僑委會主任委員
  
退輔會主任委員
  
原委會主任委員
  
客委會主任委員
  
原委會主任委員
  
工程會主任委員
  
海洋委員會主任委員
  
主計處主計長
 朱澤民（留任）
人事行政總處人事長
  

根據資料：行政院官網

內閣 蘇貞昌 行政院 520

延伸閱讀

龔明鑫接任國發會主委 沈榮津蘇建榮留任

預備振興 龔明鑫接國發會、黃天牧升金管會主委

一周來唸心經忍辱 陳美伶：家人要我快離開！

後疫情台灣經濟策略 陳美伶下週端出臨別論文

相關新聞

不斷更新／來了哪些新面孔？ 520新任內閣名單看這裡

行政院會14日通過內閣總辭案，據了解，這次內閣調整因應新冠肺炎疫情，防疫、紓困上有角色的官員，基本上都會留任；不過...

蔡英文下周三再度兼任黨魁 臉書宣布林錫耀將任秘書長

蔡英文總統將於5月20日展開第二任期，並於當天與現任主席卓榮泰交接，再度依黨章兼任黨主席。蔡總統稍早於臉書宣布由行政院前...

預備振興 龔明鑫接國發會、黃天牧升金管會主委

行政院長蘇貞昌今啟動新內閣人事徵詢，為了預備振興時期，今已徵詢五大財經部會首長，具政院幕僚指出，分別為政務委員龔明鑫接任...

勞保年改沒下文 勞團：完全執政沒道理拖下去

蔡政府大力推動軍公教年金改革，2026年基金將用罄的勞保年金卻無下文。勞團及學者疾呼，盼蔡英文總統就職後，儘速啟動勞保年...

農地工廠大赦、礦業法歸零 環團評蔡政府土地成績單

520在即，蔡政府過去四年土地改革成績單不佳，包括工輔法修法讓農地違章工廠大限再延20年，國土計畫法險開「後門條款」，礦...

鄭麗君偶像是戴資穎 未來歡迎找麗君聊政策

內閣今天總辭，文化部長鄭麗君將不續任，她今天接受媒體平訪時說，未來歡迎大家找她聊政策，可以叫她「麗君」，更透露她的偶像是...

【小英連任新考題5】陸生不來台若成常態 陸恐不再有友台派

一個惡兆似乎在蔡英文連任就職的一個多月前出現了，預示著她的第二任兩岸關係將布滿荊棘，4月9日中國大陸教育部突然宣布，暫停2020年大陸各地各學歷層級畢業生赴台升讀工作。被暫停來台的陸生憂心陸生可能永久不再來台，當年在陸委會副主委任內推動陸生政策的趙建民更指出，若是如此，兩岸發生武裝衝突的機率大增。

【總編開箱】景氣不好就我扛責？ 陳美伶「怒瞪」蘇貞昌

今天內閣總辭，國發會主委陳美伶在拍畢業照時，睜大眼、直直看著行政院長蘇貞昌，成為當下最佳寫照。畢竟，財經狀況不佳，如今確定去職的，陳美伶跑了第一名。

「是我做不好才被換？」二問蘇揆換來沉默 陳美伶心死

有「內閣鐵娘子」之稱的國發會主委陳美伶今（14）日上午已證實不再續任，關於近期外界對國發會的打擊聲浪，她哽咽透露，曾「二問」行政院長蘇貞昌「為何換人？」，但蘇卻靜默不答...

吳音寧引用父新書內容 籲不讓高雄倒退嚕挺罷韓

作家吳音寧今天在個人臉書粉絲專頁貼文引用父親吳晟新書「北農風雲」內容，批評高雄市長韓國瑜「販賣黨國意識、封建保守」等，為...

僑委會委員長吳新興請辭獲同意 520後將卸職

僑務委員會委員長吳新興今天表示，基於個人生涯規畫考量，他已向蔡英文總統和行政院長蘇貞昌表達辭意並獲同意，520後將卸下委...

陳美伶扶植新創贏掌聲 拚命三娘卸任沉澱

國發會主委陳美伶出身文官體系，從基層一路任職行政院秘書長、國發會主委，作風務實、明快，給外界「拚命三娘」的深刻印象。她在...

熱門新聞

陳建仁將回中研院 等於放棄卸任副總統禮遇

「文化恐怖份子」鄭麗君高人氣引退 留下三個燙手山芋

「是我做不好才被換？」二問蘇揆換來沉默 陳美伶心死

傅崐萁確定入獄 中選會：不須補選

圖表看疫情／俄羅斯確診突破25萬 安倍解禁日39縣緊急狀態

內閣總辭／陳美伶隻身離開 陳良基發表畢業感言

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。