不斷更新／來了哪些新面孔？ 520新任內閣名單看這裡

一個惡兆似乎在蔡英文連任就職的一個多月前出現了，預示著她的第二任兩岸關係將布滿荊棘，4月9日中國大陸教育部突然宣布，暫停2020年大陸各地各學歷層級畢業生赴台升讀工作。被暫停來台的陸生憂心陸生可能永久不再來台，當年在陸委會副主委任內推動陸生政策的趙建民更指出，若是如此，兩岸發生武裝衝突的機率大增。

2020-05-14 18:57