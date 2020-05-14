520將屆 赦扁聲浪再起 獨派找陳菊發聲

下周就是五二○，特赦前總統陳水扁聲浪再起，傳出獨派找上總統府秘書長陳菊奧援，許多民進黨南部立委都公開表態支持特赦扁，可能成為蔡英文總統下一任期的一大挑戰。

據了解，陳菊日前在內部會議曾研議特赦議題。民進黨立委劉世芳昨證實，陳菊擔任高雄市長期間，扁就住在高雄市，很多南部鄉親希望扁能行動自由，才有這樣的研議案；不管是法律面或政治面，都尊重總統做最後決定，但南部鄉親的聲音也要幫忙發聲一下。民進黨台南立委陳亭妃、高雄立委許智傑昨皆公開表態支持特赦阿扁。扁則透過媒體ＬＩＮＥ群組回應：「尊重總統職權」。

針對特赦議題，府方昨未正面回應。總統府發言人張惇涵說，大家對陳前總統都非常關心，現階段總統府認為最重要的還是確保獲得最好的照顧，早日恢復健康；防疫時間，政府則是專注投入防疫相關工作。

民進黨主席卓榮泰昨說，特赦牽涉法律改變、修正，目前距離五二○只有一周，應該沒有足夠時間處理程序問題，民間社會及各種會議都有陸續提到，會在總統第二任期中衡量所有情勢及取得更多社會共識支持，才會有進一步處理。卓也說，只要有助於和解及政治力量平衡，他都鼓勵總統未來去做更多討論。

相關人士指出，確實有人向府方提及赦扁議題，也有黨內重量級人士建議「以大赦來取代特赦」，但無論特赦或大赦，涉及層面甚廣，府方尊重、也會審慎研議。

由於部分扁案仍待審理，國民黨立委洪孟楷昨質詢，若總統要特赦，定讞案件是否被赦免？法務部長蔡清祥說，要先區分是大赦、特赦或減刑，這都是總統的職權，他無法回應；確定判決才有大赦或特赦的問題；司法院副秘書長葉麗霞說，審理中的案件，司法行政無法介入。

針對民間團體聲援台灣羈押最久的死刑犯邱和順，昨到總統府遞交特赦請求書，張惇涵說，特赦是總統特屬的重大權限，也是憲法權力分立原則的例外情形，特赦權力行使須非常慎重嚴肅。民間團體各種特赦訴求，總統須充分了解後謹慎判斷。