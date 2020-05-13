綠與小黨合作緊縮…國會冷對抗 朝野壁壘分明

民進黨將在今年五二○後進入「後蔡英文時代」。民進黨下階段接班問題將逐漸升上檯面，各派系也早已就戰鬥位置。總統接班人，新潮流系有準副總統賴清德及桃園市長鄭文燦可能出線，正國會的交通部長林佳龍也可能一搏，另行政院副院長陳其邁一直被視為「英系核心」，也是常被討論點名的熱門人選。

2020-05-13 00:20