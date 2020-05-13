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綠與小黨合作緊縮…國會冷對抗 朝野壁壘分明

聯合報 / 記者蔡晉宇／台北報導
立法院長游錫堃（右二）拜會民眾黨立院黨團總召賴香伶（左二）。圖／聯合報系資料照片
立法院長游錫堃（右二）拜會民眾黨立院黨團總召賴香伶（左二）。圖／聯合報系資料照片

新國會第一會期將在本月底結束，由於新冠肺炎疫情影響，本會期朝野多半時間聚焦討論防疫措施與紓困預算，對立氣氛趨緩。學者形容這是「國會冷對抗」，而隨著國內疫情漸穩定，民進黨立委陸續啟動修正兩岸條例等政治議題，加上二○二二地方選舉腳步逼近，執政黨與小黨未來合作空間，恐怕只會愈來愈小。

民進黨從二○一六年起完全執政，但蔡英文首次當選總統時曾宣示多項國會改革，除了國會直播之外，其他國會改革的政見幾乎都未能實現。有立委直言，五二○後若接著討論修憲等國會改革，將是好時機。

民進黨立院黨團書記長鍾佳濱表示，上屆立法院各政黨都自提主張，政策容易產生衝突，國會議事往往走到表決戰，也讓國會改革寸步難行。他覺得這屆立法院的朝野氣氛比上屆好，特別是「十八歲公民權」朝野有共識，希望能作為朝野合作的第一步。

國民黨團總召林為洲也說，許多國會改革都涉及修改憲法，盼蔡總統五二○就職後，也應該對此表態，民進黨才會積極；目前國民黨立委已經有修憲提案付委，建議未來可納入「調降修憲門檻」議題。

但光是啟動修憲，朝野已各有考量，國會政治攻防硝煙味依舊濃厚。民眾黨團總召賴香伶坦言，這三個月以來的黨團相處，雖然沒有明顯的朝野對立，但民眾黨在簽署修正動議或連署法案時，就感受到明顯的壁壘分明。

護照、華航更名公決案即是一例。這兩案分別由台灣基進立委陳柏惟與時代力量提出，儘管提案內容受到綠營支持，連行政院長蘇貞昌、交通部長林佳龍都公開力挺，但民進黨團仍選擇自提版本，不讓小黨輕易得分。民進黨團總召柯建銘表示，執政黨會自行掌握議案主動權。他也要黨籍立委別擔心會有被小黨收割。

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