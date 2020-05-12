520就職從簡 蔡總統兩岸政策維持「穩健一致」

蔡英文總統將於五月廿日連任就職，總統府昨天說明，基於防疫優先，典禮將簡單而隆重，國宴將取消，改贈以賓客農特產品及防疫有關的伴手禮。蔡總統就職演說將於台北賓館進行，賓客維持兩百人左右，將邀請卸任元首、縣市首長、各國駐台使節與防疫國家隊一同參與。

蔡總統創下首例 台北賓館就職演說

據指出，過去並無總統在台北賓館發表就職演說的前例，蔡總統此舉將創下我國首例。

蔡總統昨天也在臉書指出，為了配合防疫工作，這次就職典禮以簡單隆重為原則，不舉辦大型戶外集會，也取消了國宴。不過，她身為總統，任重道遠的承擔，不會因此有任何改變。她也強調，她的兩任總統任期之間，沒有空窗期，就職典禮的舉辦，不會影響執政團隊的工作，「堅守崗位、戰戰兢兢，面對疫情考驗，我們絲毫都不會鬆懈。」

外界關切蔡總統就職演說內容，總統府發言人丁允恭表示，內容還在討論階段，但在兩岸政策方面仍會維持「穩健一致」的主軸來陳述。

蘇貞昌續任閣揆 29日立院施政報告

蔡總統日前宣布由蘇貞昌續任行政院長，立法院長游錫堃昨天召集朝野黨團協商達成共識，各黨團同意五月廿九日邀請新任行政院長進行施政方針報告。

針對內閣微幅改組，擬本周一啟動人事徵詢，但據了解，由於考量仍在防疫期間，徵詢作業尚未正式展開。行政院發言人Kolas Yotaka表示，沒有接獲通知；內閣每天仍隨院長正常上班，將依慣例隨院長總辭。

總統府三局局長李南陽說明就職典禮程序指出，五二○當天上午九時於總統府大禮堂先進行「第十五任總統暨副總統宣誓就職典禮」，隨後行政院長宣誓就職，接著於總統府敞廳歡送副總統陳建仁伉儷離開。蔡總統在十時會前往總統府旁的台北賓館進行就職演說，並接見慶賀的各國使節，然後再回到總統府主持行政院副院長及各部會首長的宣誓儀式。

丁允恭指出，因應國際疫情，今年沒有邀請來自海外的貴賓，友邦與友好國家政要將以拍攝影片表達祝賀。

外交部禮賓處補充，致賀影片近期由駐館陸續報回國內，目前正進行剪輯後製，當天各國駐台使節代表在台北賓館向總統、副總統致賀動線，遵照社交距離相關規範，例如，屆時將用拱手取代過往的握手祝賀。