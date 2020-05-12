疫後拚U型復甦 蘇內閣內外交迫

蔡總統第二任期馬上要展開，等在前頭的卻是經濟挑戰最嚴峻一年，除了疫情對內需和出口雙重打擊，美中貿易紛爭再起將拖累景氣復甦動能，預計年底生效的區域全面經濟夥伴關係協定（ＲＣＥＰ）更是影響深遠。面對內外交迫的經濟情勢，蘇內閣換湯不換藥的財經人事布局能否因應變局，將是台灣疫後經濟走勢呈現Ｕ型或Ｌ型復甦關鍵。

GDP恐創蔡政府執政來新低

新冠肺炎重創全球經濟，國際貨幣基金（ＩＭＦ）總裁喬治艾娃形容是一九三○年經濟大蕭條以來最慘，出口導向的台灣也難以倖免。台灣今年的經濟成長率就算沒有ＩＭＦ預測的負百分之四那麼悲觀，但多數研究機構認為保二無望，恐創下蔡政府執政以來的新低。

其次，疫情造成政府支出增加、收入減少，今年將是國家財政開始惡化的一年。為了紓困振興，政府提出二一○○億元的特別預算，加深政府的財政負擔；相對的稅收主要來源之一的營業稅因消費下滑恐不如預期，所得稅分期或延後繳納等措施更讓國庫調度吃緊，成了雙重壓力；此外，今年經濟衰退將衝擊明年所得稅收，蔡政府今年達成的總預算收支平衡恐曇花一現。

全球經濟速回正軌 美中是變數

蔡政府不僅得面對經濟成長走緩、財政惡化等內憂，原本美中貿易戰在一月簽署第一階段貿易協議後可望暫時休兵，如今卻因美國總統川普拚連任選情拉警報，雙方可能重啟戰火，這也成為疫後全球經濟能否盡速回到正軌的最大變數。對台灣而言，最壞的狀況是美中紛爭演變為科技戰，中經院ＷＴＯ中心副執行長李淳表示，屆時台商將面臨選邊站的壓力，要出貨給大陸客戶就得去美國化，若走到這步，對台灣高科技業的破壞力將很難躲掉。

事實上，近日傳出台積電與美國商務部討論，評估在美國興建晶片廠一事，揭示了美中科技戰不再是說說而已，肺炎疫情加深美國對確保供應鏈在地化的急迫感，這對台灣科技產業的影響不容忽視。

RCEP年底生效 影響我競爭力

此外，預計年底生效的ＲＣＥＰ也將影響我產業的出口競爭力。大陸因素無疑是台灣難以加入ＲＣＥＰ的最大障礙，李淳指出，解法在於台灣加速參與日本主導的ＣＰＴＰＰ。不過，如同台美經貿對談因為卡在美豬、美牛，解決福島核食的進口問題也被認為是台灣加入ＣＰＴＰＰ的敲門磚，蔡政府提不出解決方案，只能以時間換取空間，不過，這個空間在她連任後，美日都有期待而愈來愈小，被迫攤牌的壓力也日增。

「超前部署」是新冠肺炎爆發後最常見的語詞，然而，面對空前未有的疫後經濟挑戰，儘管外界認為政委龔明鑫帶領的「紓困陳時中」們表現有待努力，但外傳新內閣的財經人事部署不見超前，多位首長在五二○後可望獲得留任，龔更可能高升國發會主委，這樣不脫原有官僚體系架構與思維的財經團隊能否帶領台灣走出經濟困局，影響的不只民眾的生活能否改善，更將決定蔡總統第二任會交出什麼樣的成績單，留下什麼歷史定位。