李承翰父病逝 孫大千遺憾：蔡英文說好的社會安全網呢

因公殉職的鐵路警察李承翰父親前天因胃出血病逝，未能等到最後判決結果。前立委孫大千在臉書質疑，蔡英文總統真的能夠讓台灣人民享有最基本的「免於恐懼的自由」嗎？看到李父的不幸事件，民眾現在心中最關心的，不是蔡英文說了什麼話，而是到底蔡英文做了什麼事。

孫大千說，蔡英文和小燈泡說好的社會安全網，到現在「只聞樓梯響，不見人下來」，結果，一個又一個的隨機殺人事件頻繁發生，一個又一個的無辜家庭破碎哭泣。

孫大千表示，每一次法官做出恐龍判決時，就說要推動司法改革來安撫民心，推卸責任，蔡英文選舉時最引以為傲的政績不就是司法改革嗎？為什麼開了這麼多次的會議，改革改了這麼多年，最後仍然沒有辦法改變恐龍法官和杜絕恐龍判決呢？

孫說，李承翰的悲劇發生時，政府就說要修法。現在連他的父親也因為悲憤而離開人世，政府還是說要修法。民進黨在立法院不是絕對多數嗎？修個法有這麼難嗎？蔡英文到底做了什麼。