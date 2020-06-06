司法缺口…受害家屬：那種痛 難抹去

鐵警李承翰遇害案凶嫌一審判無罪，案件才上訴，李父卻因對司法失望、含恨辭世，被害人的心理復原，長久以來未受到司法重視，不少被害人家屬到法院開庭都曾有痛苦經驗，欠缺對被害人家屬心理的理解，可說是目前司法制度一大待補的缺口。

心理師楊靜芬分析，刑案被害家屬比起一般病歿的家屬傷痛期更長，因為他們是無預警地喪失親人，且是「人禍」，療癒時還得承受訴訟翻弄情緒，家人間彼此的支撐是最重要的力量。

楊說，在偵、審期間，二度傷害被害人的不一定是檢察官、法官，有時是加害者的犯後態度，死者不能為自己辯駁，但加害者卻可能在庭上抹黑死者，更教被害家屬難受。

李承翰的父親生前只要案件開庭都會去旁聽，一審判決無罪當天，他在法院外說出「太離譜」，家人也提到他幾次旁聽後，對於法庭上陳述者的不滿，即使沒有大聲抗議，但親友都感受到他內心的鬱卒。

事實上，不少被害人家屬對於開庭時凶嫌的辯解、法官最後的認定，常有覺得受二度傷害之感，尤其近來思覺失調症者犯案，被害家屬若開庭去旁聽，不僅免不了勾起傷痛，心情更難平復。

但目前對被害人的保護制度，除了金錢上撫慰、協助打官司，在被害家屬心理重建這一塊，司法院與法務部都未投注相當資源，仍有很大需要努力空間。

子、女分別遭酒駕撞亡、殺害的林國輝、謝姓婦人表示，失去孩子的那種痛與恨，不是旁人所體會，他們至今無法釋懷。