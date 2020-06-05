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鄭男殺警獲判無罪 台南高分檢：將還李承翰公道

中央社 / 台南5日電

台南市鄭姓男子殺害鐵路警察李承翰一審獲判無罪，全案上訴二審，李承翰父親李增文昨天死亡，引起議論，台南高分檢今天表示，將竭盡所能，還李承翰公道。

台灣高等檢察署台南檢察分署今天發布新聞稿指出，台南高分檢得悉嘉義地方法院宣判鄭姓凶嫌殺害李承翰無罪時，立刻指派檢察官林志峯為專責檢察官，和嘉義地檢署聯繫後續抗告及移審接押、蒞庭等工作。

台南高分檢表示，全案移審台灣高等法院台南分院後，5月25日召開第一次準備程序庭時，林志峯當庭提出3篇補充理由書，並陸續再提出共6篇補充理由書。

林志峯對嘉義地院委託台中榮民總醫院嘉義分院所做精神鑑定報告是否逾越醫療專業，違背最高法院歷來判決意旨，及被告智商是否僅有76分，被告是否有辨識能力及控制能力，被告是否有反社會性格等提出論述，聲請法院調查證據。

台南高分檢強調，台南高分檢對全案二審審判程序的法庭攻防，必當竭盡所能，務求還李承翰公道，以告慰死者及家屬。

殺人 警察 思覺失調症

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