快訊

影／駕駛闖紅燈拒攔查衝撞員警 警雙腿骨折開刀

遠東航空欠薪、資遣費 1029名員工聲請強制執行獲准

聽新聞
test
0:00 / 0:00

等不到上訴翻案 鐵路警李承翰父親抑鬱過世

聯合報 / 記者卜敏正廖炳棋／嘉義市報導
李承翰的父親李增文聽到一審判決後直言，兒子犧牲相當不值得，鬱鬱寡歡，昨晚因病去世。圖／聯合報系資料照片
李承翰的父親李增文聽到一審判決後直言，兒子犧牲相當不值得，鬱鬱寡歡，昨晚因病去世。圖／聯合報系資料照片

嘉義鐵路員警李承翰去年值勤時被鄭姓男子刺死，日前一審以鄭男無罪，李承翰的父親李增文無奈直言「孩子犧牲不值得」，事後一直鬱鬱寡歡，昨天上午因胃出血送醫，經急救無效晚間逝世，享壽六十七歲。

「這太突然了！」嘉義市長黃敏惠悲痛表示，上次和李承翰父親聊天時，她內心雖然難過不捨，但仍看得出他對於未來判決仍抱持希望，沒想到竟然就這麼突然離開，承翰的媽媽怎麼受得了啊？

據了解，李承翰出事後，雖然各方關切，但李父一直心情不佳，尤其一審宣判後，更是悶悶不樂，常常不說話，昨天因胃出血等症狀送醫，下午在嘉義市聖馬爾定醫院病逝。

聖馬爾定醫院表示，李增文昨天早上因胃大量出血到醫院急救，到了下午約四至五點急救無效，家屬決定留最後一口氣回家。

據了解，李增文昨天上午九點多出現血便，身體不適被送醫到聖馬爾定醫院急診，經胃鏡一照全是血，院方全力搶救，李妻與女兒及家屬全程陪同在側，院方擔心李妻承受不了，出動社工員全程陪同，但仍回天乏術。昨天下午五點送回家裡，家屬痛哭完全無法接受，鐵路警察局也派人趕到關心。

李承翰二○一九年七月三日晚間在台鐵嘉義站自強號列車上處理補票糾紛時，遭鄭姓男子持刀刺傷，李承翰因臟器大量失血送醫仍不治，引起全國關注。

法院開庭過程中，李承翰的父親審理期間都到場旁聽，嘉義地方法院今年四月以鄭男罹患思覺失調症判無罪，需入相當處所施以監護五年，原命五十萬元交保後停止羈押，不但外界譁然，李父聽判後更直說「太離譜」。

殺人 警察 思覺失調症

延伸閱讀

法學與精神醫學的交會：為什麼需要司法精神鑑定？ ft. 王子榮

鐵路警察遭刺死案 高分檢要求重做凶嫌精神鑑定

殺警嫌放棄交保 高院再裁羈押

相關新聞

鐵警母哀嘆「對司法沒信心」 司法院回應了

鐵路警察李承翰去年在執勤時被鄭姓男子殺害，但嘉義地院判鄭無罪，李承翰父親李增文昨天胃出血，抱憾驟逝。李母親今對嘉義市長黃...

鐵路警父抑鬱亡 台南高分檢：竭盡所能還李承翰公道

因公殉職的鐵路警察李承翰父親李增文昨天因胃出血病逝，引發社會關注，台南高分檢指出，對於本案二審審判程序的法庭攻防必當竭盡...

影／李承翰父親驟逝 李母淚訴：阿嬤一直掉淚

鐵路警察李承翰父親李增文驟逝，立委王美惠、葉毓蘭今天一同到嘉義市李家慰問，王美惠抱著李承翰母親張秀珍和李的胞姊痛哭，張秀...

影／李承翰母親：希望總統別再讓裝病的人掛免死牌

鐵路警察李承翰父親李增文驟逝，總統府秘書長蘇嘉全今天下午代表總統，來嘉義市李家中慰問，李承翰母親張秀珍當場向蘇嘉全反映，...

影／李承翰父親驟逝 徐國勇：大悲無言

鐵路警察李承翰父親李增文昨天驟逝，內政部長徐國勇今天赴嘉義市李家靈堂慰問家屬，徐國勇步出靈堂後對媒體說，他只想說四個字「...

影／李承翰父驟逝 侯友宜：該檢討司法制度

鐵路警察李承翰去年在執勤時被鄭姓嫌犯殺害，但法院判決鄭嫌無罪，李承翰父親李增文昨天胃出血，抱憾驟逝。新北市長侯友宜表示，...

李承翰父親抑鬱驟逝 署長陳家欽：承翰媽媽您不孤單

因公殉職的鐵路警察李承翰父親李增文昨天因胃出血病逝，警政署長陳家欽今天透過NPA署長室臉書表示，想跟大家說幾句話，昨日接...

李承翰父抑鬱而終 國民黨籲重視被害者與家屬公理正義

殺害警察李承翰鄭男一審獲判無罪，李父昨抑鬱而終。國民黨上午發新聞稿抨擊，當前司法審判失衡，讓公理正義伸張無法符合社會期待...

李承翰父抑鬱而終 江啟臣：把破洞補好是朝野責任

殺害鐵路警察李承翰的鄭男一審獲判無罪，李父昨抑鬱而終。國民黨主席江啟臣上午在臉書呼籲，如何把破洞補好是朝野責任，盼各界不...

韓國瑜臉書悼李承翰父親：盼司法早日還李家一個公道

嘉義鐵路員警李承翰去年7月執勤時為保護乘客，不幸被鄭姓男子刺死，鄭一審被判無罪，李承翰的父親悲痛不已，昨天李父因病過世。...

鐵路警察李承翰父親過世 總統府請內政部全力協助家屬

因公殉職的鐵路警察局員警李承翰父親李增文先生於昨日離世，總統府發言人張惇涵表示，這是讓人非常心痛不捨的消息，在得知這項不...

李承翰的補償金100萬剛匯入 李父來不及領就走了

嘉義鐵路員警李承翰父親李增文，昨天因病送醫經急救無效晚間逝世，犯罪被害人保護協會嘉義分會今天上午到李家慰問家屬，並表示日...

熱門新聞

殺警案判無罪...李承翰父親鬱鬱寡歡 傍晚因病去世享壽67歲

中市北屯路日本料理店火警 警消全力搶救中

李增文驟逝 李承翰祖母淚喊「我的心肝囝仔」

李承翰父親鬱鬱寡歡驟逝 李母淚訴「他是鬱卒、失志」

茂德入主東森電視 爆內部人涉內線交易搶買股票遭約談

李承翰父親抑鬱病逝 鄰居：獨子喪命哀痛積勞成疾

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。