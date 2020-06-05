等不到上訴翻案 鐵路警李承翰父親抑鬱過世

嘉義鐵路員警李承翰去年值勤時被鄭姓男子刺死，日前一審以鄭男無罪，李承翰的父親李增文無奈直言「孩子犧牲不值得」，事後一直鬱鬱寡歡，昨天上午因胃出血送醫，經急救無效晚間逝世，享壽六十七歲。

「這太突然了！」嘉義市長黃敏惠悲痛表示，上次和李承翰父親聊天時，她內心雖然難過不捨，但仍看得出他對於未來判決仍抱持希望，沒想到竟然就這麼突然離開，承翰的媽媽怎麼受得了啊？

據了解，李承翰出事後，雖然各方關切，但李父一直心情不佳，尤其一審宣判後，更是悶悶不樂，常常不說話，昨天因胃出血等症狀送醫，下午在嘉義市聖馬爾定醫院病逝。

聖馬爾定醫院表示，李增文昨天早上因胃大量出血到醫院急救，到了下午約四至五點急救無效，家屬決定留最後一口氣回家。

據了解，李增文昨天上午九點多出現血便，身體不適被送醫到聖馬爾定醫院急診，經胃鏡一照全是血，院方全力搶救，李妻與女兒及家屬全程陪同在側，院方擔心李妻承受不了，出動社工員全程陪同，但仍回天乏術。昨天下午五點送回家裡，家屬痛哭完全無法接受，鐵路警察局也派人趕到關心。

李承翰二○一九年七月三日晚間在台鐵嘉義站自強號列車上處理補票糾紛時，遭鄭姓男子持刀刺傷，李承翰因臟器大量失血送醫仍不治，引起全國關注。

法院開庭過程中，李承翰的父親審理期間都到場旁聽，嘉義地方法院今年四月以鄭男罹患思覺失調症判無罪，需入相當處所施以監護五年，原命五十萬元交保後停止羈押，不但外界譁然，李父聽判後更直說「太離譜」。