刑法87條監護期間 法務部擬修為必要時得延長

本件判決引發輿論譁然，有意見認為，刑法第19條第一項雖然針對行為時因精神障礙導致對辨識行為是否違法欠缺，或無法依其辨識而行為的情況有不罰之規定，但第三項亦規定，如果是因為故意或過失導致，則不適用不罰的規定。

2020-05-05 13:04