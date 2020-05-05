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刑法87條監護期間 法務部擬修為必要時得延長

中央社 / 台北5日電

法務部今天下午召開「刑法研究修正小組會議」，針對刑法第87條第3項規定的監護處分（強制就醫）期間，達成必要時得延長、由檢察官聲請、法官保留、定期評估等4大原則。

鐵路警察李承翰遭刺死案，嘉義地方法院以凶嫌行為時因精神障礙而不能辨識行為違法，無法依據對於周遭之辨識而為行為，判決無罪並監護5年，引起各界譁然。

為檢討相關法制面有無疏漏，法務部檢察司日前著手研究發現，精神障礙犯嫌依刑法第87條第3項規定的監護處分（強制就醫）期間為5年以下，但無延長規定。

法務部今天下午邀集專家學者召開「刑法研究修正小組會議」，部長蔡清祥到場表達支持儘速修法的態度；會議最後達成必要時得延長監護處分、由檢察官聲請、由法官決定即法官保留原則、定期評估被告精神狀況等4大原則。

法務部表示，將盡快彙整會議意見，向行政院提出修正草案。

殺人 警察 法務部

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