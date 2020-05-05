殺警案被告遭判無罪仍羈押 法界人士：於法有據

鄭姓男子被控殺警案，嘉義地院一審判決無罪，但鄭男因覓保無著羈押。有民眾質疑判無罪為何羈押。法界人士表示，這種情況雖然少見，法院依刑事訴訟法第316條處理，於法有據。

鐵路警察李承翰遭刺死案，被告鄭男一審獲判無罪，法官裁定新台幣50萬元交保，嘉義地檢署提出抗告。由於家屬無法籌到款項，鄭男繼續羈押。台南高分院1日撤銷發回，嘉義地方法院重新裁定50萬元具保，但附加7項條件。

嘉檢再度抗告，台南高分院3日二度裁定發回更裁。嘉義地院4日裁定，鄭男須於24小時內繳納100萬元，若無法具保將繼續羈押。不過，案件當晚繫屬到二審，台南高分院法官直接裁定羈押。

此案引發社會上極大討論，除了有精神病症的被告殺人被判無罪所衍生相關議題外，也有民眾質疑，鄭男被判無罪後為何仍被羈押。

法界人士指出，刑事訴訟法第316條明文規定，「羈押之被告，經諭知無罪…之判決者，視為撤銷羈押。但上訴期間內或上訴中，得命具保、責付或限制住居；如不能具保、責付或限制住居，而有必要情形者，並得繼續羈押之」。

法界人士表示，法院判決無罪後，依法必須撤銷羈押，釋放被告，但此案法院考量鄭男罹有思覺失調症，長期服藥不規則，病識感不佳，且被告所為情節重大，造成社會大眾恐慌，依刑訴法第316條但書規定，裁定50萬元交保，鄭男覓保無著，得繼續羈押。

法界人士說，被告被判決無罪後繼續羈押的情況，實務上較為罕見，但也不是沒有相關判決。民國90年9月間，一名陳姓男子涉犯強盜罪，台中地方法院認定陳男犯案時心神喪失而判決無罪，依法須撤銷羈押。

不過，法官考量陳男患有精神疾病，若再度發作恐有再犯之虞，將他責付家屬，但家屬表示無法責付，因此裁定羈押。

另一名男子於98年間涉犯家暴殺人案，板橋地方法院（已改為新北地方法院）認定他犯案時「精神障礙致不能辨識其行為違法之能力」，判決無罪，令入相當處所施以監護5年。法官當庭撤銷羈押，諭知20萬元交保，但被告覓保無著，法官仍裁定羈押。

法界人士表示，刑訴法316條規定的時間點是在判決無罪後的「上訴期間及上訴中」，台南高分院昨天繫屬此案後可以重新審定判斷，認定鄭男犯殺人重罪，伴隨高度逃亡可能，且有明顯精神症狀，足認有再犯及危害公共安全之虞，因此裁定羈押。