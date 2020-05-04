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殺警案被告交保重裁百萬元 檢方研議是否再抗告

中央社 / 嘉義市4日電

針對殺警案鄭姓被告諭知50萬元交保一案，嘉義地方法院今天重裁被告於24小時內繳納100萬元，若無法具保繼續羈押。嘉義地檢署將審酌被告狀況等情形，再決定是否提抗告。

嘉義地方法院庭長兼發言人洪嘉蘭表示，被告自去年7月羈押迄今已10個月，雖於看守所內定時服藥，但仍存精神病狀（包括妄想、現實感受損），須接受長期治療。被告犯行情節重大，且於搭乘大眾交通運輸工具時，朝依法執行職務被害人攻擊，被害人家屬傷痛無法彌補，並導致社會大眾恐慌。

洪嘉蘭指出，地院基於對社會安寧秩序維護，審酌前情，為保全被告及防止其再犯可能，且考量被告已離婚，女兒尚就學中，經濟狀況不佳等情況，為避免被告得隨時具保，而陷於不安定狀態，被告須於裁定生效後24小時內及時提出，繳納新台幣100萬元後具保，若限定期間不能具保，仍應繼續羈押。

針對殺警案鄭姓被告諭知50萬元交保一案，嘉義地檢署已2度提出抗告，嘉義地方法院今天又重新裁定被告於24小時內繳納100萬元，若無法具保仍繼續羈押，檢方將研議是否再度提出抗告。

嘉義地檢署主任檢察官兼發言人蔡英俊表示，檢方為避免程序反覆延宕，將慎重審酌全案意旨、被告狀況、未來可能衍生的危害及保全日後審判程序順利進行等情況，再決定是否提起抗告。

蔡英俊指出，若被告於期限內交保，檢方將依刑事訴訟法第456條規定，即刻將被告送往醫療院所，執行監護處分，以建構完整社會安全防護網，避免引起人民恐慌，確保社會安全。

另外，針對鄭姓被告被控持刀刺死鐵路警察李承翰，嘉義地方法院判決無罪的案件，洪嘉蘭說，檢察官已於5月1日提起上訴，全卷上訴作業流程，地院假日已加班處理，上訴進度將儘快進行。

殺人 警察

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